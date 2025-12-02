Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra Ráža opäť neotvorili. Poslancov čaká posledný pokus

Rovnako nebol parlament uznášaniaschopný ani dvakrát v pondelok. Plénum sa pokúsi o otvorenie schôdze ešte poslednýkrát po hodinovej prestávke.
Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko – Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na mimoriadnu schôdzu získali od všetkých opozičných strán. Návrh podali minulý týždeň. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z uplynulého obdobia.Čítajte viac Koalícia sa zo schôdze hromadne ospravedlnila. Matovič rozčúlil Danka tým, že na lavice Hlasu „rozložil“ sivé handry
Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer), ten však jeho ponuku neprijal. Opozičným poslancom však toto gesto nestačí a tvrdia, že minister mal z funkcie odísť a demisiu mal podať priamo prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.Čítajte viac Zrážke vlakov pri Pezinku sa dalo zabrániť. Pokyny podľa Demokratov „ležali v šuplíku“ od marca. Ráž reagoval