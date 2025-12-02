Pravda Správy Domáce Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra Ráža opäť neotvorili. Poslancov čaká posledný pokus

Mimoriadnu 44. schôdzu schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru) sa poslancom nepodarilo otvoriť ani na tretí pokus. V pléne sa v utorok ráno prezentovalo len 56 zákonodarcov, pričom potrebných je minimálne 76 poslancov.

02.12.2025 07:45
Rovnako nebol parlament uznášaniaschopný ani dvakrát v pondelok. Plénum sa pokúsi o otvorenie schôdze ešte poslednýkrát po hodinovej prestávke.

Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko – Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na mimoriadnu schôdzu získali od všetkých opozičných strán. Návrh podali minulý týždeň. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z uplynulého obdobia.

Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer), ten však jeho ponuku neprijal. Opozičným poslancom však toto gesto nestačí a tvrdia, že minister mal z funkcie odísť a demisiu mal podať priamo prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.

