Tragédia v Košiciach: nočný požiar bytu si vyžiadal jednu obeť

Pri nočnom požiari bytu na Gudernovej ulici v Košiciach prišla o život jedna osoba. Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, príčinou jeho vzniku malo byť fajčenie.

02.12.2025 08:55
K nahláseniu udalosti došlo v utorok krátko po 00.30 h. „Po príchode na miesto bolo zistené, že byt na najvyššom poschodí je v plne rozvinutej fáze horenia,“ povedal s tým, že počas likvidácie požiaru v byte našli osobu bez známok života.

Z bytového domu podľa jeho slov evakuovali do 90 ľudí, pričom pristavili aj evakuačný autobus. Na mieste zasahovalo 19 príslušníkov HaZZ s ôsmimi kusmi hasičskej techniky. Výška priamej škody je odhadovaná na 20-tisíc eur.

Starosta košickej mestskej časti Západ Marcel Vrchota na sociálnej sieti informoval, že okolité byty neboli požiarom, zadymením či vodou z hasenia vážnejšie postihnuté a sú obývateľné. „Samozrejme, je potrebné opraviť odstavené kúrenie, plyn a elektrinu,“ dodal.

