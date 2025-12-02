Poslanci odštartovali deň návrhom na odvolanie Ferenčáka ako šéfa výboru

„Vzhľadom na to, že poslanec Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca NR SR, navrhujeme odvolanie poslanca Ferenčáka z funkcie predsedu výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ odôvodňovali poslanci za Hlas.
Ferenčák komunikáciu Hlasu o jeho odvolaní kritizoval. Poukázal na to, že sa o tom dozvedel z médií. Ešte pred začiatkom schôdze avizoval, že pokiaľ sa návrh na jeho odvolanie neodhlasuje, nebude sa pri hlasovaniach prezentovať.
Parlament bude v utorok rokovať do 20.00 h. Poslancov čaká aj hlasovanie o prediskutovaných návrhoch. To má byť iba o 17.00 h.