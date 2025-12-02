Pravda Správy Domáce Poslanci odštartovali deň návrhom na odvolanie Ferenčáka ako šéfa výboru

Poslanci odštartovali deň návrhom na odvolanie Ferenčáka ako šéfa výboru

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali utorkové rokovanie návrhom na odvolanie Jána Ferenčáka (Hlas) z funkcie predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. Podali ho poslanci z Hlasu. Ferenčáka chcú na poste nahradiť Petrom Kmecom (Hlas).

02.12.2025 09:10
debata (1)
Ferenčák o návrhu, ktorým ho chcú odvolať z postu šéfa parlamentného výboru
Video

„Vzhľadom na to, že poslanec Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca NR SR, navrhujeme odvolanie poslanca Ferenčáka z funkcie predsedu výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ odôvodňovali poslanci za Hlas.

Ferenčák komunikáciu Hlasu o jeho odvolaní kritizoval. Poukázal na to, že sa o tom dozvedel z médií. Ešte pred začiatkom schôdze avizoval, že pokiaľ sa návrh na jeho odvolanie neodhlasuje, nebude sa pri hlasovaniach prezentovať.

Peter Kmec Čítajte viac Kmec prehovoril o odvolaní Ferenčáka. Tvrdí, že o jeho výmene sa hovorilo na klube, ktorý odignoroval

Parlament bude v utorok rokovať do 20.00 h. Poslancov čaká aj hlasovanie o prediskutovaných návrhoch. To má byť iba o 17.00 h.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #parlament #NR SR #Hlas #Peter Kmec #Ján Ferenčák
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"