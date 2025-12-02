Zákaz spaľovacích motorov môže položiť Slovensko na kolená, varuje Fico. Spája sily s Merzom a Meloniovou proti Bruselu

Vláda venuje tejto problematike veľkú pozornosť a už od svojho vzniku v roku 2023 organizuje stretnutia s výrobcami áut. Robert Fico pripomenul, že v rovnaký deň, keď sa konalo stretnutie nemeckej vlády s tamojšími automobilkami, usporiadala slovenská vláda podobné rokovanie, ktorého výsledkom bolo zhodnotenie škodlivosti plánu EK pre celý sektor.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer) potvrdil, že Slovensko poukázalo na tento problém a zaujalo rovnaký postoj ako Nemecko – nie je možné robiť kroky, ktoré znižujú konkurencieschopnosť EÚ. Premiér víta kroky Nemecka, ktorého vládne strany požiadali EK o prehodnotenie zákazu. Nemecko žiada, aby bolo po roku 2035 možné vyrábať okrem elektromobilov aj autá s vysoko účinnými motormi, teda hybridy s dvojakým pohonom.Čítajte viac Automobilový gigant na ústupe? Motor slovenskej ekonomiky sa zadrháva, Čína mení pravidlá hry
V debate sa výrazne angažuje aj šéf nemeckej CDU Friedrich Merz, ktorý dlhodobo upozorňuje, že unáhlený zákaz spaľovacích motorov poškodí európsky priemysel. Merz rovnako ako slovenská vláda žiada, aby EÚ umožnila pokračovanie výroby moderných spaľovacích a hybridných pohonov po roku 2035.
Fico oznámil, že podpísal aj spoločný list predsedov vlád krajín EÚ, vedený talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, adresovaný predsedníčke EK, v ktorom odmietajú ideologický dogmatizmus pri uplatňovaní klimatických opatrení. Zdôraznil, že cieľom je neohroziť ekologické ambície, ale zároveň zachovať konkurencieschopnosť európskeho automobilového sektora.Čítajte viac Ceny emisných povoleniek pre domácnosti klesli, podľa ekonóma ide o lišiacku hru Bruselu
Dôležitou informáciou je aj to, že zákaz nebude absolútny a výrobcovia automobilov na Slovensku by mali mať možnosť flexibilne prispôsobiť svoje výrobné plány, čo má pomôcť predchádzať výrazným negatívnym dopadom. Navyše, EK by mala 10. decembra predstaviť balík opatrení na podporu automobilového priemyslu.
Ďalšou témou, na ktorú Slovensko upozorňuje, je systém emisných povoleniek ETS2. Fico dodal, že tento systém môže zvýšiť tlak na rast cien energií, plynu či pohonných látok. Pôvodne sa očakávala cena povoleniek okolo sedem až osem eur za tonu. Hoci EK predložila návrh na limitáciu cien, pre prípad, že by prekročili 45 eur za tonu, a systém bol odložený z 1. januára 2027 na rok 2028, vláda má obavy z veľkej záťaže pre občanov.Čítajte viac Emisné povolenky odložené, ale základný cieľ sa nemení: znížiť emisie