Žilinka opäť kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, polícia upozorňuje na obmedzenie v Bratislave pre protest

Žilinka pripomenul, že cieľom tohto návrhu zákona je podľa navrhovateľa okrem iného aj reakcia na existujúci model inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov, ktorý vedie k jeho zníženej efektivite a praktickému oslabeniu garancie práv obetí trestných činov, ktoré nemajú dostatočne jednotnú a účinnú ochranu v praxi. Podľa navrhovateľa je možné odvrátiť pokračovanie zásahov do ľudskej dôstojnosti obetí trestných činov len urýchleným nadobudnutím účinnosti zákona.
„Odhliadnuc od skutočnosti, že nie je zrejmé, v čom konkrétne v ostatnom čase dochádzalo k praktickému oslabeniu garancie práv obetí trestných činov či dokonca k zásahom do ich ľudskej dôstojnosti, návrh zákona neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo zmenu spôsobu ochrany a posilnenie či zvýšenie efektivity ochrany obetí trestných činov,“ upozornil Žilinka.Čítajte viac Úrad pokutoval ministra, teraz končí. V koalícii priznávajú, že ide o výmenu šéfky inštitúcie
Návrh zákona podľa neho predpokladá len prevzatie agendy odškodňovania obetí trestných činov od rezortu spravodlivosti, nie výkon komplexnej ochrany obetí trestných činov prostredníctvom nového úradu. To budú totiž aj naďalej poskytovať príslušné orgány a subjekty, čo je podľa slov generálneho prokurátora dané práve povahou agendy ochrany obetí. V tomto kontexte tak podľa neho názov návrhu zákona nezodpovedá obsahu činnosti úradu.Čítajte viac Žilinka sa pustil do Šutaja Eštoka. Likvidácia úradu oznamovateľov nás môže vyjsť draho
„Pokiaľ ide o obete trestných činov, v podstate pôjde o úrad na odškodňovanie obetí trestných činov,“ uviedol Žilinka. Súčasne je podľa neho legitímnou otázkou, či má odškodňovanie obetí trestných činov vôbec prienik s agendou ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. „A to tým skôr, ak uvážime, že zákon o obetiach trestných činov predpokladá len odškodňovanie obetí násilných trestných činov,“ uzavrel Žilinka.
Mimovládky a verejnosť budú protestovať, vystúpi aj bývalý predseda Ústavného súdu SR
Mimovládky a verejnosť dnes budú protestovať proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), vystúpi aj bývalý predseda Ústavného súdu. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. Protestný pochod Chráňte oznamovateľov, nie korupciu! sa uskutoční dnes o 17:00 v Bratislave. Viesť bude z Námestia slobody pred parlament. Pod oknami poslancov pred Národnou radou SR bude protestné zhromaždenie, a teda práve v čase, keď budú poslanci v prvom čítaní hlasovať o návrhu zákona, ktorým sa ruší ÚOO. Pochod so sebou súčasne prinesie aj dopravné obmedzenia.
Na proteste vystúpia osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života. Pred verejnosť sa postaví emeritný predseda Ústavného súdu SR a generálny advokát Súdneho dvora EÚ Ján Mazák. Ten totiž spolu s 50 uznávanými právnymi expertmi tento návrh kritizuje, rovnako aj spôsob, akým ho chce koalícia prijať. Protestujúcim sa prihovorí aj oznamovateľka korupcie Mária Koránová, ktorá upozornila na pochybný miliónový tender v košickej záchranke. Pre vládny zámer sa však teraz obáva straty zamestnania. „S prejavom vystúpia aj riaditelia organizácií zo susedného Česka. Konkrétne whistleblower a riaditeľ pražskej kancelárie Reportérov bez hraníc Pavol Szalai, ktorý informoval o Lajčákovej kauze predsedníctva EÚ. Druhou hostkou bude predsedníčka českej protikorupčnej neziskovky Oživení – Šárka Zvěřina Trunkátová. Tá sa spolu s ďalšími 27 organizáciami z celého sveta podpísala pod otvorený list, ktorým sa postavili za slovenský ÚOO,“ priblížila Nadácia Zastavme korupciu.Čítajte viac Pellegrini váha, či podpíše zákon, ktorým zanikne protikorupčný úrad. Z diania v politike je „zhrozený“
Počas protestu zaznie aj príhovor herečky Henriety Mičkovicovej. To, prečo je ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti dôležitá, popíše zo svojho pohľadu investigatívneho novinára Marek Vagovič. Protestné zhromaždenie uzatvorí prejav riaditeliek a riaditeľa neziskových organizácií, ktoré zhromaždenie zvolali. Katarína Batková z Via Iuris, Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu a Michal Piško z Transparency International Slovensko spoločne vyzvú poslancov, aby nehlasovali za zákon, ktorý oslabí ochranu oznamovateľov a vytvorí viac priestoru pre korupciu.Čítajte viac Hlavná európska prokurátorka píše Európskej komisii: Kritizuje zmenu zákona o oznamovateľoch na Slovensku
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová informovala, že pre protestný pochod môžu vzniknúť dopravné obmedzenia v blízkosti Námestia slobody, Námestia 1. mája, Hodžovho námestia, Suchého mýta, Palisád a Zámockej ulice. Dopravní policajti budú situáciu v týchto lokalitách usmerňovať a riadiť dopravu, týka sa to aj mestskej hromadnej dopravy. „Touto cestou vodičov upozorňujeme na možné zdržanie a žiadame účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždenia a súvisiaceho pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a na prejazd využili alternatívne trasy. Rovnako apelujeme na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície,“ uzavrela polícia.