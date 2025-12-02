Progresívne Slovensko kritizuje vládny návrh vrátiť do Trestného zákona tzv. horalkový paragraf

„Vláda zlikvidovala starý systém, vyslala signál, že zlodeji môžu beztrestne kradnúť, a nepostavila nový systém. Návrh, ktorý vláda posunula do skráteného legislatívneho konania, mieri iba na drobné krádeže, no rast trestnej činnosti je omnoho širší problém. Vlámania medziročne narástli o 25 percent. Škody z ekonomickej trestnej činnosti stúpli o 126 percent, krátenie daní o 360 percent,“ vraví Vančo. Trestné právo podľa neho stratilo odstrašujúci účinok. „Hranica spodnej škody trestného činu bola zvýšená, premlčacie doby predĺžené, tresty odňatia slobody nahradené pokutami a podmienkami,“ poukázal Vančo zdôrazňujúc, že situácia vyžaduje komplexnú reformu. Podľa opozičného poslanca sa nedá vyriešiť bez nového robustného trestného systému, reformy polície, no aj riešenia dopadov konsolidácie. „Po tej však na ministerstvách nie je ani stopy, preto ľudí na Slovensku čakajú najťažšie Vianoce v histórii,“ myslí si poslanec.Čítajte viac Vráti sa horalkový paragraf? Susko to nevylúčil. Na stranu miest sa pridal už aj Žilinka
Kritike podrobil neskorý návrat „horalkového paragrafu“ aj člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Spišiak. Je toho názoru, že koalícia mala otvorene priznať, že novela trestných kódexov nebola od začiatku pripravená. „V prvom rade slúžila len na ochranu vybraných ľudí,“ poznamenal Spišiak s tým, že k prijímaniu zmien prinútila koalíciu situácia s rastúcou kriminalitou. Pripomenul tiež, že na riziká upozorňovali už dávnejšie. „Už pred dvoma rokmi som upozorňoval vtedajšieho ministra vnútra, aby pripravil policajný zbor na dopady navrhovaných zmien. Nepripravil nič. A tak to aj dopadlo,“ vraví. Je tiež toho názoru, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa v súčasnosti venuje pomste a rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov namiesto zlej situácii v polícii. Poslanec PS považuje za absurdné tvrdenie vlády, že za nárast kriminality môže opozícia.Čítajte viac „Ručná brzda proti krádežiam.“ SaS žiada návrat horalkového paragrafu a nový druh trestu za mrežami
„Zločinci sledujú legislatívny vývoj a podľa toho sa prispôsobujú. Vyberajú si dokonca štáty, kde budú sústreďovať rozsiahlu medzinárodnú kriminalitu. Koalícia sa stále vyhovára na druhých, no za zásadné chyby si môže sama. A doplácajú na to občania, zamestnanci obchodov a majitelia prevádzok,“ uzavrel.