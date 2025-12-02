Pravda Správy Domáce Vojnový veterán Tvarožek oslavuje 100 rokov. Blahoželal mu Pellegrini i Raši

Prezident SR Peter Pellegrini v utorok na Ministerstve obrany SR v Bratislave zablahoželal vojnovému veteránovi Branislavovi Tvarožkovi k 100. narodeninám. Ocenil jeho celoživotnú odvahu, osobné nasadenie a prínos k ochrane demokratických hodnôt. Vyzdvihol jeho životný príbeh.

02.12.2025 11:28
Branislav Tvarožek
Veterán a účastník SNP Branislav Tvarožek počas pietneho aktu kladenia vencov pri Pomníku padlých rumunských vojakov v Piešťanoch 8. mája 2025 počas celoslovenských osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom.
Veteránovi druhej svetovej vojny zagratuloval aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). „Sto rokov je dar. Dar skúseností, radostí, múdrosti, ale aj námahy a tichých víťazstiev. A vy ste ich niesli s pokorou, odvahou a oddanosťou, na ktorú nikdy nezabudneme,“ adresoval Tvarožekovi na sociálnej sieti. Zároveň mu poďakoval za všetko, čo prežil, vydržal a odovzdal ďalej.

Hrdina z Povstania Branislav Tvarožek: Nemčina nezachránila život len jemu
Tvarožek patrí k posledným žijúcim veteránom druhej svetovej vojny. Počas Slovenského národného povstania pôsobil v prvej československej armáde na Slovensku a po celý život aktívne prispieval k uchovávaniu odkazu boja proti fašizmu.

veteráni, SNP Čítajte viac Veteráni si v boji za slobodu vytrpeli svoje. Hovorili o črepinách v tele, vytrhaných zuboch či zlomených končatinách

Už ako mladého stredoškoláka ho prichytila nemecká hliadka pri zatieraní nacistických hesiel, za čo bol vylúčený zo všetkých stredných škôl, pripomenulo Múzeum SNP na sociálnej sieti. „Keď sa nám s bratom Živodarom podarilo dostať z Nového Mesta nad Váhom do Banskej Bystrice, otcov brat Tomáš, člen vtedajšej Slovenskej národnej rady, nám sprostredkoval, aby sme nastúpili do Vysokoškolského strážneho oddielu.“

Pripravovali sa strážiť veliteľov Povstania – generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta. S bojom však dovtedy nemali nič spoločné. „Takých vojensky negramotných nás bolo viacero. Dali nám však krátky výcvik a pridelili mi ľahký guľomet Bren, ktorý priviezli Američania, keď doleteli na Tri Duby pre svoj zostrelený letecký personál,“ priblížilo spomienky veterána Múzeum SNP.

Branislav Tvarožek Čítajte viac Branislav Tvarožek: Nemčina mi zachránila život v Povstaní. A nielen mne

Generálov strážili striedavo tri čaty. Keď Nemci veliteľov zajali, Branislav Tvarožek ustupoval ďalej do hôr. Len zhodou okolností sa mu podarilo uniknúť smrti alebo uväzneniu. Po vojne ho po nástupe totalitného režimu vo vykonštruovanom politickom procese odsúdili na päť rokov odňatia slobody, ktoré si odpykal v pracovnom tábore v Jáchymove. V tábore po ťažkom úraze takmer prišiel o zrak, napísalo Múzeum SNP a pridalo sa ku gratulantom.

