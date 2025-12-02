Generálnej prokuratúre sa nepáči preloženie policajta Juhása, podala protest

Rozhodnutie sa týkalo preloženia policajta z inšpekcie na okresné riaditeľstvo polície do Levíc, informoval spravodajský portál Aktuality.sk. Dôvodom podania protestu je podľa portálu obchádzanie Úradu na ochranu oznamovateľov. Aj Juhás je totiž chráneným oznamovateľom protispoločenskej činnosti, rovnako ako takzvaní „čurillovci“. Aj on totiž podával trestné oznámenie v kauze Rozuzlenie.Čítajte viac Rezort vnútra dostal pokutu za preloženie vyšetrovateľa Petra Juhása. Voči rozhodnutiam však podal správnu žalobu
„Po tom, ako som sa dozvedel o právoplatnom uložení sankcie ministerstvu vnútra zo strany Úradu na ochranu oznamovateľov v mojom prípade, požiadal som generálnu prokuratúru o preskúmanie zákonnosti postupu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ako aj ministra vnútra, ktorý bol v tomto prípade odvolacím orgánom. Prokurátor generálnej prokuratúry sa podľa upovedomenia, ktoré mi bolo zaslané, stotožnil s mojimi výhradami, a tým, že podal protest, konštatuje protiprávnosť vydaných rozhodnutí,“ uviedol Juhás pre spravodajský portál.
Ak ministerstvo vnútra nevyhovie protestu prokurátora, možno podľa portálu očakávať, že generálna prokuratúra podá správnu žalobu na súd.Čítajte viac Úrad pokutoval ministra, teraz končí. V koalícii priznávajú, že ide o výmenu šéfky inštitúcie Čítajte viac Žilinka sa pustil do Šutaja Eštoka. Likvidácia úradu oznamovateľov nás môže vyjsť draho