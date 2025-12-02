Priebežný audit inovačných výziev nezistil závažné nedostatky, tvrdí Drucker. Opozícia žiada nezávislú kontrolu

Ide zatiaľ o priebežné výsledky, pričom audit ešte nebol ukončený a celý jeho proces bude prebiehať do 20. decembra tohto roka. „Audit potvrdil, že nedošlo k porušeniu zákona, nedošlo ani k takým systémovým nedostatkom, ktoré by mali znamenať zrušenie celej tejto dotačnej výzvy. Identifikoval niektoré administratívne pochybenia, sú to individuálne pochybenia, ktoré nemajú vplyv na proces hodnotenia a samotný obsah hodnotenia,“ uviedol Drucker.Čítajte viac Fico opäť pritlačil v Hlase, Kmec končí. Politológ: Nedokážu sa mu vzoprieť
Spresnil, že v audite je všetkých 57 projektov v rámci výziev robotiky a biotechnológie. Z toho bolo zatiaľ posúdených 24 úspešných projektov, to jest 42 % z celkového počtu úspešných projektov. Audit bol rozšírený aj o overenie hodnotiteľov alebo hodnotiacich posudkov externými hodnotiteľmi z Česka, ktorí posudzovali približne 40 % z úspešných projektov. Nájdené boli administratívne pochybenia, a to napríklad chýbajúce údaje v šablónach dokumentov, porušenie postupov pri registratúre alebo prekročenie povoleného počtu strán pri opise projektov.Čítajte viac Prezident prijal demisiu vicepremiéra pre Plán obnovy Kmeca. Úrad dočasne povedie minister školstva Drucker
Drucker zdôraznil, že projektom, v ktorých boli osoby prepojené na politickú stranu Hlas-SD, nebude poskytnutá dotácia, a to nie preto, že by boli zlé, ale z dôvodu etickej otázky a dôveryhodnosti verejnosti v spravovanie verejných financií. „Bude musieť prísť aj k nejakým systémovým zmenám úpravy možno zákonov, aby v takýchto prípadoch, keď sú ľudia prepojení s tými, ktorí sú pri výkonnej moci, by mali takúto informáciu dávať vopred. To znamená, že toto je asi jeden z tých kľúčových dôvodov alebo odôvodnení, že touto informáciou nikto vopred nedisponoval a môžeme sa len domnievať alebo myslieť si, či to niekto vedel alebo nevedel. Transparentné by bolo, ak by existovala zákonná požiadavka, že takúto informáciu má zverejniť v prípade, že sa chce uchádzať nielen o takúto dotáciu, ale v budúcnosti o akékoľvek verejné financovanie,“ dodal Drucker.
Audit bol podľa opozície pochybný, žiada nezávislú kontrolu
Výsledkom auditu sa nedá veriť. Nešlo totiž o žiadnu nezávislú kontrolu, keďže audit vykonal samotný úrad. Vyhlásili to v utorok predstavitelia viacerých opozičných strán. Otázky a podozrenia v súvislosti s výzvami podľa nich zostávajú, žiadajú preto poslanecký prieskum na ÚPPV, ale aj kontrolu dotácií Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ).
„Pán Drucker nám v zásade povedal, ako za starých dobrých smeráckych čias, že skutok sa nestal. Podľa neho sa nenašli žiadne závažné pochybenia, žiadne porušenia zákona a teda proces, výsledkom ktorého malo byť, že sponzori a kamaráti Hlasu dostanú miliónové dotácie, podľa neho mal len nejaké drobné administratívne chyby… Je to nehoráznosť,“ vyhlásil opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS).
Poukázal na to, že interný audit nie je nezávislá kontrola, keďže zamestnanci úradu preverujú iných zamestnancov toho istého úradu, pričom všetci majú rovnakého šéfa. „Preto my žiadame a na túto schôdzu sme aj predložili uznesenie, aby sa vykonal poslanecký prieskum na úrade podpredsedu vlády, lebo to je naozaj nezávislá kontrola. Aby mohli prísť poslanci tak opozície, ako aj koalície na úrad sa presvedčiť, ako tieto dotácie boli prideľované,“ konštatoval Hargaš. Celý proces prideľovanie dotácií je podľa neho zlý a zlý proces nemôže viesť k dobrému výsledku, preto by výzva mala byť celá zrušená.
Nezávislosti auditu a jeho výsledkom neverí ani opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko – Za ľudí). „Preto my podávame podnet na NKÚ, ktorý má kompetencie na to, aby preveril efektívnosť a hospodárnosť vynakladaných verejných prostriedkov, aby preveril celú túto výzvu. Pretože 180 miliónov eur zo štátneho rozpočtu sú obrovské peniaze,“ zdôraznila.
Zároveň sú podľa nej zrejmé prepojenia viacerých úspešných firiem v dotačných výzvach na koaličnú stranu Hlas-SD. V jednej z výziev získali podľa nej približne štvrtinu všetkých vyčlenených peňazí. „To sú jednoducho peniaze, ktoré táto vládna koalícia vzala ľuďom na vyšších daniach, vyšších odvodoch a ide ich rozdeliť nejakým svojim spriazneným firmám. Urobíme všetko pre to, aby sa tak nestalo,“ dodala Remišová.