Lyžovačka už odštartovala v dvoch strediskách. Hlásia dobré podmienky a stabilné ceny. Kedy otvoria ďalšie?

Na prvý sneh sa tento rok nečakalo dlho. Pod bielou perinou sa ocitlo Slovensko už v novembri, čo vytvorilo v niektorých horských strediskách ideálne podmienky na spustenie lyžiarskej sezóny. Ako prví otvorili, už klasicky, svoje svahy v Jasnej, no v rovnaký deň sa pridali aj Donovaly. Stalo sa tak v sobotu 29. novembra. Väčšina ďalších stredísk plánuje otvoriť počas nasledujúcich víkendov.
Celkovo vládne medzi prevádzkovateľmi optimizmus. Prírodné danosti Slovenska (až 80 percent územia je v nadmorskej výške 750 metrov nad morom a viac) umožňujú fungovanie zhruba 80 lyžiarskych areálov, ktoré obsluhujú viac ako 450 lanoviek a vlekov. Viacerí investovali pred touto sezónou do svojho rozvoja desiatky miliónov eur, čím posilnili výkon zasnežovania a jeho automatizácie. O tom, že táto stratégia prináša ovocie, sa presvedčili vlani, keď bola zima na snehové zrážky chudobná, no chladné a bezveterné noci priniesli kvalitné vysneženie tratí. Práve to pomohlo k veľmi dobrej návštevnosti.
„V tomto roku očakávame, okrem tradične domácich, aj lyžiarov z Poľska a Čiech. Začiatok zimy strediskám praje. Termíny na Vianoce a Nový rok sa plnia, preto odporúčame neváhať s rezerváciami už v tomto období,“ povedal Bohuš Hlavatý zo združenia LAVEX, ktoré zastupuje majiteľov a prevádzkovateľov lanoviek a vlekov na Slovensku. Zdôraznil, že Lyžiarske strediská sú kostrou horského cestovného ruchu, na ktoré sú v regiónoch naviazaní majitelia a pracovníci ubytovacích zariadení, obchodov, lyžiarskych škôl, ale aj celá infraštruktúra oblastí – napríklad dodávatelia potravín a ďalších služieb.
„Desaťtisíce ľudí zamestnaných v regiónoch sledovali s obavami minuloročný nárast DPH, ktorý môže zásadne ovplyvniť dostupnosť lyžovania a tým aj návštevnosť a tržby,“ pokračoval Hlavatý. „Za minulú sezónu odviedli strediská štátu o 8,5 milióna eur viac na DPH. Tieto peniaze by priniesli oveľa väčší úžitok, ak by sa investovali späť do areálov. Ceny vo väčšine z nich však zostávajú v nasledujúcej sezóne stabilné,“ tvrdí. Dodal, že lyžiari môžu výrazne ušetriť skorším online nákupom skipasov.
Nová lanovka v Tatrách
Lyžovanie spustila najväčšia zimná aréna na Slovensku, Jasná, v posledný novembrový víkend. Nadšenci tohto športu však mohli začať plánovať svoje lyžiarske či snowboardové dobrodružstvá už od 30. októbra, kedy jej prevádzkovateľ spustil, v rámci registrácie Gopass, predpredaj skipasov. Ich najväčšou výhodou je možnosť získať lyžovačku na celú sezónu za najvýhodnejšie ceny. Ďalším plusom je, že návštevník po príchode do strediska nemusí čakať v rade v kase.
Najlacnejší Gopass SKI sezónka stál slovenských lyžiarov, ak si ho kúpili do 30. novembra, 519 eur. Najbližšiu sobotu, na Mikuláša, jej cena stúpla na 629 eur. Inak tam dospelého vyjde celodenný lístok, pri online nákupe, 51 eur, pričom v pokladni je to až 65 eur. Detský skipas stojí v rovnaký deň online 36 a v pokladni 46 eur. V pracovnom týždni sú ceny o niečo nižšie, no počas vianočného obdobia pôjdu mierne nahor.Čítajte aj Pod Kráľovou hoľou majú pre turistov ďalšiu lahôdku: Uprostred prírody vyrástla špeciálna sauna
Snehové podmienky sú v Jasnej ideálne – v údolí hlásia 30 a na vrchole 60 centimetrov pokrývky. Stredisko opäť prichádza aj s viacerými novinkami. „Medzi nimi napríklad skicross dráha, čiže špeciálne upravená trasa s klopenými zákrutami a skokmi pre lyžiarov na zjazdovke Chaletová. Za pozornosť stojí tiež nové moderné centrum výuky lyžovania pre najmenších s názvom Maxiland Krupová,“ uviedol Marián Galajda zo spoločnosti Tatry Mountain resorts (TMR).
Už vlani patrila k „topkám“ aj najdlhšia osvetlená zjazdovka (2,7 km) v strednej Európe s výnimkou Álp, ktorú dáva prevádzkovateľ do pozornosti aj tento rok. Pribudla tiež lanovka Lúčky s novým menom – Horalky Expres. No a keďže pri tomto športe ide aj o veľkú zábavu, v pláne majú viacero udalostí. „Sú to napríklad Silvestrovská párty s EGOm (31. 12.), Gopass Festival (16. – 17. 1.), Olympijský festival (12. – 15. 2.), Krňačky Jasná (21. 2.) či Hero Season Trophy (28. 3.),“ vymenoval Galajda.
Spoločnosť TMR avizuje, že plánovaný štart sezóny na Štrbskom Plese je v sobotu 6. decembra a v Tatranskej Lomnici o týždeň nato, teda 13. decembra. Ani tam nebudú chýbať zaujímavé novinky. Na Štrbskom Plese zažije svoju premiéru 8-sedačková lanovka Leitner – Pininfarina na Medvediu kopu. Lákadlom bude v tejto lokalite aj vyhliadková veža Tatras Tower. Na Hrebienku sa počas adventných víkendov uskutočňujú vianočné trhy. K top udalostiam radia napríklad Tatry Ice Master (17. – 18. 1.), Snežné psy (7. – 8. 2.) či Hero Season Trophy v Tateranskej Lomnici (7. 3.) a na Štrbskom Plese (14. 3.).
Výkonnejšie osvetlenie
V rovnaký deň ako Jasná otvorilo sezónu aj stredisko PARK SNOW Donovaly – konkrétne v časti Záhradište. V prevádzke sú lanovka Buly Expres a približovací vlek P2. „Postupne budeme otvárať ďalšie vleky v tejto lokalite. Zatiaľ máme otvorené len denné lyžovanie, no od 5. decembra chceme spustiť aj večerné,“ uviedla Veronika Turoňová z tamojšieho klientskeho centra. „Podmienky sú dobré, máme zhruba 35 centimetrov snehu,“ podotkla.
„Lanovku Nová hoľa plánujeme spustiť cez sviatky – okolo Vianoc,“ ozrejmila. Ceny v porovnaní s vlaňajškom sú podľa nej takmer totožné. V závislosti od sezóny a podmienok mohli o jedno či dve eurá zlacnieť alebo zdražieť. Donovalská sezónka stojí 499 eur, čo platí pri kúpe online aj v pokladni. Dospelého vyjde celodenný skipas v hlavnej sezóne 45 a v prípade online platby 40 eur. Detský je, samozrejme, lacnejší – za rovnakých podmienok stojí 35 a 30 eur.
S novinkami prichádzajú aj na Donovaloch. „Pribudla veľká hojdačka na parkovisku P3 Záhradište, klzisko a požičovňa korčúľ,“ spomenula Turoňová tie najlákavejšie.Čítajte aj Sedem kľúčových zmien: Šaško prekopáva liekovú politiku, zmeny pocítia deti aj ťažko chorí
Patrik Sučik zo Snowparadise Veľká Rača Oščadnica priblížil, že aktuálne sa na ich zjazdovkách nachádza súvislá vrstva prírodného snehu s technickým, ktorý vďaka vhodným podmienkam dokázali nasnežiť už v novembri. Na spustenie sezóny je však táto vrstva zatiaľ nepostačujúca. Otvorenie plánujú 13. decembra, no aktuálny vývoj teplôt technickému zasnežovaniu, ktoré je kvôli nedostatku prírodnej pokrývky kľúčovým, nepraje. „Aj napriek tomu budeme robiť všetko preto, aby sme sezónu spustili čo najskôr,“ podčiarkol.
Ceny skipasov u nich zostávajú, v porovnaní s vlaňajškom, bez zmien. Denný vyjde dospelého v hlavnej sezóne 37 eur, ak bude platiť v pokladni. Pri online kúpe lyžiari zaplatia 34 eur. Detský lístok zostáva na cene 23 eur, pričom v e-shope je to 20 eur. „V ponuke máme aj zvýhodnené balíčky pre rodiny, ktoré si naši návštevníci môžu zakúpiť už od 72 eur v pokladni a 65 eur cez e-shop,“ vysvetlil Sučik. Takzvaná sezónka u nich v predpredaji začínala na cene 269 pre dospelého a 179 eur pre dieťa.
V ponuke majú aj lyžovačku po západe slnka – konkrétne v lokalite Dedovka, kde majú 2,2 kilometra osvetlených zjazdoviek. K novinkám radia posilnenie zasnežovania v miestach, ktoré si to najviac vyžadujú. Okrem toho vymenili časť osvetlenia, ktoré je v porovnaní so starým výkonnejšie. „Počas večernej lyžovačky prinesie väčší komfort,“ tvrdí Sučik. „Vylepšili sme aj ponuku v gastro prevádzkach – návštevníci sa môžu tešiť na rôzne sezónne špeciality,“ uzavrel.
Snežný hrad a snowpark
Malinô Brdo pri Ružomberku hlási na svojich svahoch do 30 centimetrov snehu. „Stále však prebieha, podľa možností, zasnežovanie zjazdoviek,“ hovorí riaditeľ strediska Ivan Dic. „Robíme všetko pre to, aby sme sezónu otvorili 13. decembra,“ pokračoval. „V tejto aktuálnej sme oživili vozový park snežných pásových vozidiel a doplnili dva kusy Pistenbully 600 a 600W Polar,“ spomenul novinky.
„Obnovili sme tiež apresski bar a vykonali generálnu opravu zalomeného vleku na zjazdovke 1b. Podľa možností chystáme snežný hrad vo vrcholovej časti strediska. V prevádzke bude snowpark s viacerými prekážkami,“ vymenoval lákadlá.
„Ceny skipasov sme, kvôli minuloročnému navýšeniu sadzby DPH, boli nútení mierne navýšiť – rádovo do 5 percent,“ vysvetlil Dic. Objasnil, že dospelý zaplatí v hlavnej sezóne za celodenný lístok v pokladni 41 a v e-shope 38 eur. Vlani to bolo o dve eurá menej. Detský lístok stojí v pokladni 26 a v online predaji 22 eur. Sezónny skipas vyšiel dospelého v prvej vlne predpredaja 269 a dieťa 129 eur.
|Cena skipasov
|Pokladňa
|Online
|Jasná/dosp., deti
|65 eur, 46 eur
|51 eur, 36 eur
|Donovaly/dosp., deti
|45 eur, 35 eur
|40 eur, 30 eur
|VR Oščadnica/dosp., deti
|37 eur, 23 eur
|34 eur, 20 eur
|Malinô Brdo/dosp., deti
|41 eur, 26 eur
|38 eur, 22 eur
Medzi najvyhľadávanejšie zimné destinácie patrí vďaka svojej prírodnej rozmanitosti Horehronie, kde sa návštevníci môžu tešiť aj na lyžiarske strediská Tále, Mýto, Čertovica, Telgárt, Čierny Balog či Polomka-Búčnik. Výborné podmienky ponúka aj Ski Telgárt s výhľadom na Chramošský viadukt. Bežkári nájdu svoje zimné kráľovstvo na planinách Lomu nad Rimavicou, v Sedle Čertovica, Pohanskom či v areáli Gray Bear Tále.
Väčšina týchto tratí, tiež lyžiarskych stredísk, je dostupná aj bezplatným skibusom alebo bežkobusom na trase z Brezna cez Čertovicu do Bystrianskej doliny a späť. Platí to však len pre držiteľov regionálnej Horehronie Card, ktorá poskytuje množstvo výhod počas celého roka.