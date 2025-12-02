Pravda Správy Domáce VIDEO: Ráž ukázal kľúčové zábery zo zrážky vlakov pri Pezinku. Rušňovodič musel červenú vidieť, tvrdí minister

VIDEO: Ráž ukázal kľúčové zábery zo zrážky vlakov pri Pezinku. Rušňovodič musel červenú vidieť, tvrdí minister

Minister dopravy Jozef Ráž vylúčil, že by nehoda vlakov pri Pezinku súvisela so zlou viditeľnosťou alebo zameniteľnosťou návestidiel. Na dnešnej tlačovej besede to dokumentoval záznamom z odchodu vlaku zo železničnej stanice pred nehodou, na ktorom boli návestidlá viditeľné. Minister zdôraznil, že vlak podľa priebežných zistení prešiel na červenú a nehodu nespôsobili technické nedostatky infraštruktúry.

02.12.2025 15:46
debata (2)
Ráž ukázal kľúčové video zo zrážky vlakov
Video

Ráž okrem toho v utorok informoval, že vyšetrovanie nehody orgánmi činnými v trestnom konaní stále prebieha a nie sú vypočutí všetci svedkovia. Rezort však má povinnosť zverejňovať priebežné zistenia svojho vyšetrovania, preto reagoval na medializované informácie o údajnej zlej viditeľnosti svetelnej signalizácie. Podľa ministra závery Dopravného úradu, ktoré sa objavili v médiách, sa netýkali koľaje, na ktorej došlo k nehode. „Kontrola sa týkala ľavej koľaje a odchodových návestidiel z koľaje číslo jeden. Nehoda sa stala na úplne pravej koľaji. Závery úradu preto nemajú na túto nehodu žiadny vplyv,“ uviedol.

Zrážka vlakov pri Pezinku Čítajte viac Zlyhanie štátu? Nehoda vlakov pri Pezinku odhalila chaos a nefunkčné systémy, odborníci bijú na poplach

Štátny dopravca Železnice SR podľa ministra preveril všetky dostupné hlásenia rušňovodičov za posledné dva roky na úseku Pezinok – Rača. „Ani jeden rušňovodič sa nesťažoval na zameniteľnosť alebo zlú viditeľnosť návestidiel,“ uviedol Ráž. Zverejnenie videozáznamu má podľa ministra vyvrátiť špekulácie. „Je možné uzavrieť, že vlak išiel na červenú. Otázka zostáva, prečo ju rušňovodič nerešpektoval. Či bola viditeľná dostatočne dlho, ukáže ďalšie vyšetrovanie,“ doplnil.

Autentické zábery, z ktorých mrazí. Takto vyzeral zásah v Pezinku po zrážke vlakov
Video

Ráž upozornil, že všetci rušňovodiči majú povinnosť poznať trať a v prípade neistoty znížiť rýchlosť tak, aby mohli pri návestidle zastaviť. „Argument, že mohlo dôjsť k zámene svetiel, neobstojí,“ dodal a požiadal verejnosť, aby vyčkala na definitívne závery. „Chceme zabrániť tomu, aby vyšetrovanie sprevádzali neoverené domnienky. Zverejníme všetky výsledky hneď, ako budú na papieri,“ zdôraznil minister.

K zrážke dvoch vlakov na trati medzi Pezinkom a Svätým Jurom došlo 9. novembra podvečer, keď rýchlik Tatran narazil do zadnej časti regionálneho expresu. Zranilo sa približne 150 ľudí, z toho päť ťažko. Vláda pre zranených schválila odškodnenie nad rámec povinného odškodnenia. Jeho výška závisí od závažnosti zranenia od ľahkého, cez stredné až po ťažké a je v sumu 3 000 eur, 10-tisíc, resp. 20-tisíc eur. Plnú obojsmernú prevádzku v úseku Bratislava – Trnava obnovili vo štvrtok 20. novembra. Oprava železničnej infraštruktúry stála takmer milión eur.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Jozef Ráž ml. #zrážka vlakov pri Pezinku
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"