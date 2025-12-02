Hlasovanie o Ferenčákovi sa odkladá. Politológovia: Môže byť hviezda, pozícia vlka samotára mu vyhovuje

Ferenčák je nielen poslancom parlamentu, ale aj dlhoročným primátorom mesta Kežmarok. Po odchode skupiny okolo Petra Pellegriniho zo Smeru sa zaradil k zakladajúcim členom strany Hlas. Počas koaličnej krízy patril do okruhu poslancov okolo Samuela Migaľa, ktorí rebelovali proti vládnej koalícii. Neskôr, keď Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša vylúčili z Hlasu, po ich boku viac nevystupoval.
Ferenčák však ani po urovnaní koaličného sporu neskončil s kritikou namierenou do vlastných radov. Výhrady mal k takzvanému Puci palcu, teda mechanickému hlasovaniu poslancov Hlasu na pokyn predsedu klubu Puciho. Nepodporil konsolidačné opatrenia a nebol ani pri hlasovaní o novele ústavy.Čítajte viac Koalícia sa zo schôdze hromadne ospravedlnila. Matovič rozčúlil Danka tým, že na lavice Hlasu „rozložil“ sivé handry
Problém s predsedom
Dlhodobo tiež vyjadruje nespokojnosť s aktuálnym predsedom Hlasu a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom, jedným z dôvodov je nekomunikovanie. Napätie vyvrcholilo v posledných dňoch, keď sa Ferenčák – podľa jeho slov až z médií – dozvedel o tom, že ho chcú odvolať z postu predsedu výboru pre európske záležitosti. Návrh prišiel krátko po tom, čo sa dohodol so straníckym šéfom na otvorenejšej komunikácii.
Hoci žiadal, aby sa o jeho odvolaní rozhodlo na úvod schôdze, nedošlo k tomu. Vyhlásil, že kým návrh neodhlasujú, pri hlasovaniach sa nebude prezentovať, čo pre koalíciu bude znamenať, že „bude mať 78 hlasov“.
Šutaj Eštok a Ferenčák si cez víkend vymenili viacero „štipľavých odkazov“. Predseda Hlasu ho kritizoval za to, že pri dôležitých zákonoch hlasuje inak a už zhruba rok nie je mentálnou súčasťou vládneho trojlístku. „Asi je dnes bližšie k PS ako k tejto koalícii,“ podotkol minister.
Ferenčák mu nezostal nič dlžný. „Keď nemáš argumenty, ako predseda strany zlyháš… a tak si vymýšľaš rozprávky o mojom ‚mentálnom prepojení’ na Progresívne Slovensko. Pravda je jednoduchá! Skutočným hodnotám a ideálom Hlasu som verný od začiatku a budem aj naďalej,“ napísal cez víkend.
Nahradí ho Kmec
Za spúšťač zmien vo výbore označil Šutaj Eštok návrat bývalého podpredsedu vlády Petra Kmeca do parlamentu. Ten abdikoval po podozreniach pri udeľovaní dotácií. Minister ho však označil za odborníka „absolútne stvoreného“ do tejto funkcie, keďže pôsobil ako veľvyslanec. Ferenčák si pridelenie funkcie Kmecovi interpretoval tak, že ide o „odmenu za dobre vykonanú prácu“.
Návrh na jeho odvolanie obsahuje pritom len jednu dlhú vetu. „Vzhľadom na to, že poslanec Peter Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, navrhujeme odvolanie poslanca Jána Ferenčáka z funkcie predsedu Výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Peter Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ píše sa v odôvodnení.
Politológ z Prešovskej univerzity v Prešove Michal Cirner si všíma, že mentálne aj odborne sú si podobní. Kmec má viac skúseností ako diplomat a Ferenčák zase ako predstaviteľ samosprávy v európskych inštitúciách. „Jedinou zmenou bude, že pán Kmec je lojálny člen Hlasu a bude riadnym koaličným poslancom,“ uviedol pre Pravdu.
V prípade samotného výboru podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka veľké rozdiely nemusia byť. Pripomenul, že jediný závažnejší problém, ktorý v ňom kedysi nastal, bol návrh, aby premiér nemusel chodiť na rokovania výboru pred návštevou inštitúcií EÚ.
„Pán Kmec by mohol byť čisto teoreticky servilnejší vo vzťahu k Robertovi Ficovi ako pán Ferenčák, hoci na rozdiel od pána Ferenčáka má s Robertom Ficom skúsenosť, keď ho odvolal z funkcie podpredsedu vlády, hoci tam bolo oveľa viac vážnejších kandidátov na odvolanie,“ uviedol pre Pravdu.
Pomsta za hlasovanie?
Ferenčák sa v utorok dopoludnia v pléne vyjadril, že nie je prikovaný na stoličku. Za svojou prácou si stojí a nie je si vedomý pochybení ani porušenia zákona. Hovorí, že s ním komunikujú aj krajiny, ktoré majú k Slovensku inak výhrady.
„Neviem, či je to pomsta za niektoré nehlasovania, alebo je to možno osobná averzia niektorých členov, alebo možno snaha umlčať iný názor. To už nechám na tých, ktorí o tom rozhodli. Keďže som sa nedozvedel ani dôvody môjho odvolávania, nie sú napísané ani v dôvodovej správe, tak ani vám ich neviem povedať,“ povedal v pléne.
K spôsobu jeho odvolávania povedal, že nejde len o technickú rošádu, ale aj signál smerom k partnerom v EÚ, susedom či diplomatickému zboru. „Takto vážnemu kroku má vždy predchádzať diskusia – otvorená a priama, jasné odôvodnenie a minimálne základný rešpekt k akejkoľvek pozícii,“ pokračoval s tým, že to nepovažuje za dôstojný spôsob komunikácie.
Konkrétne sa domnieva, že môže ísť o pomstu za jeho postoje pri hlasovaní v NR SR, napríklad pri protiruských sankciách či k obmedzeniu fungovania európskeho výboru. Tvrdí, že každý by sa mal obhajoval svojou prácou, a nie politickými floskulami.Čítajte viac Žilinka sa pustil do Šutaja Eštoka. Likvidácia úradu oznamovateľov nás môže vyjsť draho
Odchod z klubu, nie z Hlasu
Ferenčák medzičasom vyhlásil, že ak ho odvolajú, nebude členom klubu, ale v strane Hlas zostane a bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Ak by skončil aj v nej, môže sa to odraziť na jeho dôvere k vládnej koalícii.
Minister školstva a jeho ešte stále stranícky kolega Tomáš Drucker (Hlas) si myslí, že prípadný odchod z čela výboru nemá byť dôvodom aj na jeho odchod z klubu. Ak by mal Ferenčák ambíciu pôsobiť v Smere, koalícia by si podľa Druckera mala vyriešiť situáciu „bez zákulisných hier“.
Cirner si myslí, že kombinácia odchodu z klubu a zotrvania v strane by bola iba politicky symbolická akcia. Potvrdil by sa tým len faktický stav. „Jemu táto pozícia vlka samotára vyhovuje, keďže koalícia s krehkou väčšinou potrebuje každý jeden hlas, no Ferenčák už viackrát hlasoval inak ako koaličný poslanec,“ uviedol Cirner.
Štefančík sa domnieva, že ak ostane koaličným poslancom, mohol by ťažiť výhody ako primátor. Ak odíde, môže cítiť vyššiu mieru slobody a zrejme aj záujmu koalície. „Dávno platí, že rebelujúcim poslancom sú ponúkané výhody v rôznej forme, zatiaľ čo poslušným dokopy nič. Tu je vlastne návod aj pre ostatných nevýrazných a poslušných poslancov, ktorým sa nepozdáva ich marginálna pozícia v strane,“ uviedol Štefančík.
Splnomocnenec pre Ukrajinu?
Poslankyňa Hlasu Ľubica Ľaššáková konfrontovala Ferenčáka s tvrdeniami, že nevedel o odvolaní. „Janko, veď ty si stále členom tohto nášho informačného kanálu, skupiny. Veľmi dobre vieš, kedy sa konajú zasadnutia klubu,“ oponovala mu s tým, že poslanci majú spoločnú četovaciu skupinu.
V pléne zaznela v utorok aj informácia, že by Ferenčák mohol odísť na post splnomocnenca pre Ukrajinu. Ponuku vraj zatiaľ nedostal. Čo-to však naznačil aj Puci. „Dostali sme nejaký protinávrh od kolegov z koalície, konkrétne zo strany Smer, budeme o ňom hovoriť, keď bude aktuálny,“ vysvetľoval situáciu. Správanie Ferenčáka v posledných týždňoch je podľa neho nezlučiteľné s tým, aby bol členom klubu a „možno už aj strany“.
Informáciu o poste splnomocnenca nevedel cez víkend potvrdiť ani minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Z jeho reakcie sa však javí, že by Ferenčákov odchod z parlamentu uvítal, keďže je podľa neho skúsený v oblasti medzinárodného práva. „Skvelý nápad,“ reagoval. Poslanec by podľa neho mohol byť dobrým reprezentantom na tomto poste pre jeho dobrý vzťah k Ukrajine.
Štefančík sa domnieva, že primátor Kežmarku by sa mohol aj tentoraz pridať k „odpadlíkom“. „Predpokladám, že by to mohla byť skupinka okolo ministra Huliaka, kde sa už pohybuje kedysi rovnako rebelujúci poslanec Malatinec. Pán Ferenčák sa viackrát vyjadril, že bude hlasovať za tie návrhy, ktoré sú v súlade s programovým vyhlásením vlády, takže nepredpokladám, že by ho zlákala nejaká opozičná strana,“ uviedol.
Ferenčákovo smerovanie sa podľa Cirnera ešte len ukáže, pretože s blížiacimi sa voľbami a s rozvoľňovaním vzťahov v koalícii sa situácia bude dynamicky vyvíjať. „Pán Ferenčák bude asi umne oscilovať medzi rôznymi skupinami, aby získal niečo pre región a mesto, kde je primátorom, a podobne,“ myslí si politológ.
Čo získa a čo stratí
Cirner hovorí, že nie je ani také dôležité, či Ferenčák bude v nejakom klube, alebo strane. Zásadné je, či ostane koaličným poslancom, či bude koalíciu podporovať a čo za to bude chcieť. „Podľa mňa koalíciu bude väčšinou podporovať a sem-tam ukáže svojím hlasovaním alebo neprezentovaním sa, že jeho hlas je stále potrebný, aby si udržiaval vyjednávacie možnosti,“ domnieva sa.
Štefančík podotkol, že Smer chce mať podporu 79 poslancov a nechce riskovať situáciu s menšou podporou. „Už v minulosti sme pri tejto vládnej koalícii zažili, že ju niekoľko rebelujúcich poslancov dokáže dostať do stavu, keď nedokáže fungovať. To oslabuje akcieschopnosť vlády, ale rovnako ťahá vládne strany smerom nadol. Ak práve ony vyčítali Matovičovi a Sulíkovi, že riešia najmä seba, tak teraz robia to isté,“ povedal.
Ferenčák tak môže podľa Cirnera len získať, keďže počty v koalícii sú naozaj kritické. „Stačí malá chyba, choroba, meškanie alebo služobné cesty a koalícia je paralyzovaná, nemôže si dovoliť prísť o ďalšieho poslanca, i keď je „rebelantom“, a nie je to s ním jednoznačné,“ pokračoval Cirner.
Štefančík pripomína, že poslanec môže mať v rukách rovnaké karty, ako mali pred časom ostatní rebelanti.
„Ferenčák môže byť hviezda. Videli sme pred nejakým časom, ako sa z pomerne nevýrazných poslancov Huliaka a Migaľa stali ministri. Mali v rukách niečo, čo sa dá nazvať vydieračským potenciálom. Rovnaké karty môže mať v rukách aj poslanec Ferenčák, ak bude mať koalícia problémy zísť sa na rokovaní parlamentu v dostatočnom počte. Pre vládnu koalíciu je potrebný každý hlas vrátane hlasu poslanca Ferenčáka,“ dodal Štefančík.