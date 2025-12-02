Pravda Správy Domáce Hnutie Slovensko nie je podľa poslanca Hlasu antikorupčným hnutím: Bláhovej dali zarobiť 900-tisíc eur

Hnutie Slovensko nie je podľa poslanca Hlasu antikorupčným hnutím: Bláhovej dali zarobiť 900-tisíc eur

Politické hnutie Igora Matoviča nie je podľa strany Hlas žiadnym antikorupčným hnutím. Poslanec Národnej rady za Hlas Zdenko Svoboda na tlačovej besede poukázal na prepojenia bývalej predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáty Bláhovej na bývalé hnutie OĽaNO, dnes Hnutie Slovensko, niektorých predstaviteľov mediálneho prostredia a mimovládnych organizácií.

02.12.2025 17:56
Svoboda zdôraznil, že Renáta Bláhová bola priamou nominantkou OĽaNO počas vlády Igora Matoviča, pričom zároveň profitovala z obchodného vzťahu so samotným hnutím. „Firma pani Bláhovej predala hnutiu OĽaNO kancelárske priestory za približne 900-tisíc eur,“ uviedol s tým, že len deň po jej vymenovaní za predsedníčku ÚDZS sa síce vzdala pozície konateľky firmy, no zároveň bola vymenovaná za prokuristku tejto firmy, tzn. človeka s plnou právomocou podpisovať dokumenty za túto firmu. Za problematické označil poslanec aj prepojenie na Denník N.

„Konateľom jej firmy je finančný riaditeľ Denníka N, pán Marian Glézl. Nie je náhodou, že od momentu, keď pani Bláhová prešla pod úrad, tento denník jej poskytuje priestor ako nezávislej expertke,“ povedal. Svoboda upozornil aj na vzťahy k Nadácii Zastavme korupciu, kde sú Renáta Bláhová a jej manžel evidovaní ako koncoví užívatelia výhod tejto nadácie, ktorá podľa neho pravidelne útočí na vládu a zároveň prehliada prepojenia vlastných ľudí.

Médiá a verejnosť poslanec Hlasu vyzval, aby sa prestali spoliehať na „predstieranú nezávislosť“ jednotlivcov s preukázateľnými konfliktmi záujmov. „Ako poslanec vládnej koalície hovorím jasne – Slovensko musí prestať tolerovať predstieranú nezávislosť ľudí, ktorí sa za ňu skrývajú. Vláda bude trvať na tom, aby kontrolné a odborné pozície zastávali ľudia bez skrytých prepojení a verejnosť má právo vedieť, kto tu roky ťahá za nitky z pozadia,“ uzavrel Zdenko Svoboda.

