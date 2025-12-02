Na Sakovej rezort zaútočili hackeri, zasahuje jednotka CSIRT

Informuje o tom minister investícií Samuel Migaľ s tým, že na mieste zasahuje „vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT … Momentálne nemôžeme informovať bližšie, aby sme neohrozili prebiehajúce vyšetrovanie,“ napísal.
CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) je vládna jednotka pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej republike, zriadená ako organizačný útvar Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Zabezpečuje služby spojené so zvládaním bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov verejnej správy.