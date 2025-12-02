Orbán vďaka sociálnym balíčkom znížil náskok Magyara v prieskumoch

Stranu Tisza v prieskume 21 Research Centre z konca novembra podporilo 47 percent opýtaných rozhodnutých voličov, zatiaľ čo Fidesz 40 percent rozhodnutých účastníkov sondáže, píše Reuters. V októbri náskok Tiszy predstavoval desať percentuálnych bodov, poznamenal Reuters. Agentúra tiež upozornila, že krajne pravicovú stranu Naša vlasť v novembri podporilo šesť percent opýtaných, čo by stačilo na to, aby získala kreslá v parlamente.
Orbán začína v prieskumoch verejnej mienky &nižovať veľký náskok opozície vďaka sérii predvolebných iniciatív v oblasti výdavkov, napísala ku koncu novembra agentúra Bloomberg, ktorá upozornila na vtedajší prieskum agentúry Median, v ktorom stranu Tisza podporilo o desať percentuálnych bodov viac opýtaných rozhodnutých voličov ako Fidesz.
„Myslíme, že opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia majú vplyv,“ komentoval poslednú sondáž riaditeľ 21 Research Center Dániel Róna a spomenul hlavne Orbánove kroky na pomoc penzistom. Podľa Rónu sa podpora strany Fidesz zvýšila najviac medzi ľuďmi staršími ako 65 rokov. Či sa jedná o trvalý trend, ukážu ďalšie prieskumy, podotkol riaditeľ think-tanku.Čítajte viac Maďarsko vstúpilo do drsnej predvolebnej kampane. Čaká Orbána po šestnástich rokoch pri moci prehra?
Orbán podľa Reuters od septembra zintenzívnil predvolebnú kampaň a spustil napríklad program dotovaných hypoték pre tých, ktorí si kupujú prvé bývanie, alebo oznámil daňové úľavy pre rodiny. Nedávno tiež vo Washingtone vyjednal výnimku z amerických sankcií na využívanie ruskej ropy a plynu, čím zabránil prudkému nárastu cien energií, podotkol Reuters.
Bloomberg s odvolaním sa na predchádzajúci prieskum od Medianu napísal, že sondáž naznačuje možnú zmenu nálady v spoločnosti po tom, čo predtým Magyar dokázal využiť rozčarovanie voličov z Orbánovej pätnásťročnej vlády. Parlamentné voľby v Maďarsku sa budú konať pravdepodobne v apríli.