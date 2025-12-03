Pravda Správy Domáce Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel šéfredaktor SITA Martin Dargaj

Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel šéfredaktor SITA Martin Dargaj

Po dlhom boji s ťažkou a opakovane sa vracajúcou chorobou zomrel v stredu nadránom vo veku 47 rokov šéfredaktor tlačovej agentúry SITA Martin Dargaj.

03.12.2025 10:44
debata

Martin Dargaj sa narodil vo Vranove nad Topľou a vyštudoval ekológiu na Technickej univerzite vo Zvolene. Do agentúry SITA nastúpil v roku 2004 ako redaktor ekonomickej redakcie, kde sa špecializoval najmä na energetiku. Vďaka svojej pracovitosti, precíznosti, širokému rozhľadu a dôveryhodným kontaktom sa postupne vyprofiloval na rešpektovaného odborníka v tomto segmente, uviedla agentúra.

V roku 2013 spolu s kolegom Michalom Pobehom založil portál vEnergetike.sk, ktorý sa rýchlo stal lídrom vo svojej oblasti. Od roku 2018 viedol ekonomickú redakciu SITA a od roku 2022 bol šéfredaktorom agentúry SITA.

„Martin nebol len formálnym vedúcim. Bol prirodzenou autoritou, ktorá dokázala spájať ľudí a formovať atmosféru v redakcii a jej ducha. Stál za mnohými tradíciami a neformálnymi podujatiami – od každoročnej vianočnej kapustnice, ktorú sám varil, až po obľúbené pánske jazdy s deťmi do Čierneho Balogu, inšpirované filmom S tebou mě baví svět,“ uviedla SITA.

„Jeho odchodom prichádza agentúra o výnimočného novinára, kolegu a človeka, ktorý zostane v našich spomienkach natrvalo. Redaktori agentúry SITA vyjadrujú úprimnú sústrasť jeho rodine,“ dodala agentúra.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #úmrtie #SITA
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"