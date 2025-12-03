Povodne spôsobili za prvý polrok škody za takmer tri milióny eur. Najviac zasiahli Prešovský kraj

Škody na majetku fyzických osôb predstavovali 15 480 eur, škody na majetku podnikateľov 63 224 eur, škody na majetku obcí vyše 1,21 milióna eur, na majetku vyšších územných celkov viac ako 1,33 milióna eur a na majetku štátu 285 714 eur.
„Do celkových povodňových škôd sú zahrnuté dodatočne verifikované povodňové škody, ktoré boli spôsobené počas povodní v druhom polroku 2024, a to v Bratislavskom kraji vo výške 497 092 eur, na majetku Bratislavského samosprávneho kraja vo výške viac ako 1,33 milióna eur a na majetku štátu vo výške 222 126 eur,“ ozrejmilo Ministerstvo životného prostredia.Čítajte viac Počasie udrelo na Slovensku: Zaplavilo cesty i domy, pod vodou sa ocitlo aj letisko Sliač. Kaliňák: Situácia je veľmi zlá
Na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác podľa envirorezortu vynaložili výdavky v sume vyše 1,48 milióna eur a na vykonávanie povodňových záchranných prác išlo 547 745 eur. Ministerstvo priblížilo, že do celkových výdavkov zahrnulo aj výdavky povodňových zabezpečovacích prác a záchranných prác, ktorých realizácia pokračovala v nadväznosti na povodne z druhého polroka minulého roka. Išlo o verifikované výdavky na povodňové zabezpečovacie práce v Bratislavskom kraji v sume 26 647 eur a dodatočne zaslané výdavky Okresného úradu Stará Ľubovňa vo výške 2 699 eur.
„Ďalej ide o výdavky na vykonávanie povodňových záchranných prác v Bratislavskom kraji vo výške 179 175 eur, výdavky vynaložené pri ochrane dopravnej infraštruktúry Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 21 376 eur a výdavky vynaložené podnikom Vojenské lesy a majetky SR, odštepný závod Malacky, vo výške 60 732 eur,“ doplnil envirorezort.