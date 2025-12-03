Pravda Správy Domáce Povodne spôsobili za prvý polrok škody za takmer tri milióny eur. Najviac zasiahli Prešovský kraj

Povodne spôsobili za prvý polrok škody za takmer tri milióny eur. Najviac zasiahli Prešovský kraj

Povodne spôsobili za prvý polrok tohto roka škody vo výške viac ako 2,91 milióna eur a boli v siedmich slovenských krajoch. Najviac zasiahnutý bol Prešovský kraj. Počas prvého polroka vyhlásili na Slovensku stupne povodňovej aktivity v 63 oblastiach. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú v stredu schválila vláda.

03.12.2025 11:23
Povodeň v Stupave, park zaliaty vodou (Archívne video)
Škody na majetku fyzických osôb predstavovali 15 480 eur, škody na majetku podnikateľov 63 224 eur, škody na majetku obcí vyše 1,21 milióna eur, na majetku vyšších územných celkov viac ako 1,33 milióna eur a na majetku štátu 285 714 eur.

„Do celkových povodňových škôd sú zahrnuté dodatočne verifikované povodňové škody, ktoré boli spôsobené počas povodní v druhom polroku 2024, a to v Bratislavskom kraji vo výške 497 092 eur, na majetku Bratislavského samosprávneho kraja vo výške viac ako 1,33 milióna eur a na majetku štátu vo výške 222 126 eur,“ ozrejmilo Ministerstvo životného prostredia.

Na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác podľa envirorezortu vynaložili výdavky v sume vyše 1,48 milióna eur a na vykonávanie povodňových záchranných prác išlo 547 745 eur. Ministerstvo priblížilo, že do celkových výdavkov zahrnulo aj výdavky povodňových zabezpečovacích prác a záchranných prác, ktorých realizácia pokračovala v nadväznosti na povodne z druhého polroka minulého roka. Išlo o verifikované výdavky na povodňové zabezpečovacie práce v Bratislavskom kraji v sume 26 647 eur a dodatočne zaslané výdavky Okresného úradu Stará Ľubovňa vo výške 2 699 eur.

„Ďalej ide o výdavky na vykonávanie povodňových záchranných prác v Bratislavskom kraji vo výške 179 175 eur, výdavky vynaložené pri ochrane dopravnej infraštruktúry Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 21 376 eur a výdavky vynaložené podnikom Vojenské lesy a majetky SR, odštepný závod Malacky, vo výške 60 732 eur,“ doplnil envirorezort.

