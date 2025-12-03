Pravda Správy Domáce Susko predložil analýzu o možnosti žaloby na obmedzenie dovozu zemného plynu z Ruska

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky predložil na rokovanie vlády materiál s názvom "Analýza k možnostiam podania žaloby v súvislosti s návrhom nariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska". Tento materiál vznikol na základe uznesenia vlády SR č. 421 z 22. augusta 2025 a slúži na informovanie vlády o právnych možnostiach a následkoch spojených s týmto návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Vláda predloženú analýzu schválila.

03.12.2025 12:20
Cieľom materiálu je tiež zlepšiť monitorovanie možných energetických závislostí a upraviť zmeny v nariadení (EÚ) 2017/1938 – COM (2025) 828 final. Dokument má vláde pomôcť pri rozhodovaní o prípadnom postupe, najmä v prípade, že nariadenie nezohľadní výhrady Slovenskej republiky alebo nebude zabezpečovať opatrenia kompenzujúce jeho nežiaduce dopady.

Materiál obsahuje komplexný prehľad o vývoji rokovaní ohľadom návrhu nariadenia, sumarizuje možné právne postupy na vyhlásenie neplatnosti nariadenia na vnútroštátnej úrovni, a analyzuje možnosti žalobnej argumentácie v kontexte súčasného znenia návrhu a judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Súčasťou je i predbežné posúdenie dopadov prípadného podania žaloby so zrátaním všetkých známych rizík a dôsledkov.

V prípade, že po prijatí nariadenia pretrvajú právne výhrady vedúce k jeho neplatnosti, Ministerstvo hospodárstva SR bude musieť bezodkladne pripraviť podnet na podanie žaloby v súlade s internými postupmi vlády. Následné rozhodnutie o krokoch bude na vláde, ktorá zváži všetky aspekty a riziká spojené s týmto procesom.

Príprava materiálu prebehla po konzultáciách s Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Nariadenie, ktorého sa analýza týka, je súčasťou širších snáh Európskej únie o zníženie energetickej závislosti na Rusku, ktoré vyplývajú zo súčasných geopolitických a ekonomických výziev.

