Pred Vianocami cestujte bez stresu: nové zastávky, večerné vlaky aj rýchlejšie spojenia

Bratislavský a Trnavský kraj: dostupnejšie Záhorie
Záhorie získava v novom grafikone hneď niekoľko praktických zmien, ktoré výrazne ovplyvnia každodenné fungovanie ľudí v regióne. Najviditeľnejšou novinkou je, že všetky vlaky na linke Bratislava – Kúty budú zastavovať aj v Sekuliach. Pre domácich to znamená jednoduchšiu cestu do práce či do školy. Nové zastavenie ocenia aj tí, ktorí sa v zimných mesiacoch radi vyberú „na malý únik“ z mesta napríklad na prechádzku zasneženými lesmi Záhoria alebo na návštevu vianočnej Skalice či Holíča.
Dôležitou zmenou je aj návrat posledného večerného vlaku z Kútov do Skalice. Ten doteraz nahrádzal autobus, no od decembra opäť jazdí ako vlak. Pre cestujúcich to znamená lepšie večerné spojenia a v tomto predvianočnom období táto zmena poteší hlavne ľudí, ktorí sa budú vracať z nákupov, firemných večierkov či zo stretnutí s rodinou.
Posunutie odchodov večerných vlakov smerom do Kútov a z nich zlepšuje aj prepojenie s diaľkovými vlakmi. Prestupy sú prehľadnejšie, rýchlejšie a výrazne pohodlnejšie.
Na linke Kúty – Brodské sa zároveň upravujú prestupy na vlaky EuroCity smer Bratislava a späť, čo ocenia najmä tí, ktorí sa do hlavného mesta vracajú neskôr večer.
Trenčiansky kraj: lepšie rána pre cestujúcich
V Trenčianskom kraji sa zmeny sústreďujú najmä na ranné cestovanie. Nový grafikon prináša nový ranný vlak do Handlovej, ktorý študentov a pracujúcich dovedie na miesto včas ešte pred začiatkom vyučovania či pracovnej doby. V zimných mesiacoch, keď sa cestuje pomalšie a počasie je nevyspytateľnejšie, ide o významné uľahčenie každodenného režimu.
ZSSK zároveň plánuje posilnenie obľúbených spojov na trati Trenčín – Žilina. Táto trasa je dôležitá nielen pre dochádzajúcich, ale aj pre tých, ktorí v zime radi vyrazia do termálnych kúpeľov v Trenčianskom regióne alebo na predvianočné podujatia pod Trenčianskym hradom. Viac vlakov a stabilnejšie ranné spojenia tak pomôžu každému, či už ide o pracovný deň, alebo o voľný zimný víkend.
Rýchlejšie cesty naprieč Slovenskom
Zmeny v grafikone sa naplno prejavia aj v diaľkovej doprave, ktorá výrazne zrýchli cestovanie medzi západom a východom. Vlaky kategórie Expres, najmä Kriváň a Tatran, prejdú trasu Bratislava – Košice ešte svižnejšie než doteraz. Najrýchlejšie spojenia zvládnu cestu už za 4 hodiny a 53 minút, čo je vítaná úľava najmä v zimnom období, keď sa cestujúci spoliehajú na istotu a presnosť vlakovej dopravy.
Novinkou budú aj moderné súpravy ComfortJet a RailJet, ktoré obohatia medzinárodné spojenie Praha – Bratislava – Budapešť a na slovenskom území budú jazdiť pod značkou ZSSK. Cestujúcim ponúknu tichšiu jazdu, priestranný interiér, kvalitnú reštauračnú zónu aj multimediálny portál, vďaka čomu dlhšie cesty pôsobia skôr ako pohodlný výlet než povinná jazda. Rodiny ocenia detské kino či špeciálnu rodinnú zónu.
Po rokoch sa vracajú priame rýchliky medzi Bratislavou a Banskou Bystricou, takže cestujúci sa dostanú do centra regiónu bez prestupov a čakania. Od leta 2026 pribudne aj pravidelný hodinový interval rýchlikov medzi Bratislavou a Žilinou, kde nebude chýbať ani obľúbené dámske kupé.
Malé zmeny, veľký rozdiel
Nový grafikon nie je revolúcia, ktorá by prevrátila cestovné poriadky hore nohami. Ide skôr o sériu premyslených zmien, ktoré spolu vytvárajú viditeľné zlepšenie.
Krátke prestupy, lepšie nadväznosti a návrat večerných vlakov robia cestovanie pohodlnejším a menej stresujúcim. Pre obyvateľov Záhoria aj Považia sú to konkrétne úpravy, ktoré ovplyvnia každý pracovný deň a predvianočné obdobie spravia pokojnejším a sviatočný čas príjemnejším.
Či už cestujete za rodinou, chystáte sa na vianočné trhy, alebo len potrebujete rýchly presun medzi mestami, nové spoje vám pomôžu dostať sa tam, kam potrebujete, rýchlejšie, jednoduchšie a spoľahlivejšie.