Hnutie Slovensko predložilo nový dôkaz v kauze lustrovania Šimečkovej matky

„Dnes sme podnet doplnili o ďalší úradný záznam. Verím, že orgány činné v trestnom konaní sa budú týmto závažným podozrením zo spáchania trestného činu dôsledne zaoberať,“ uviedol Mikulec. Zároveň pripomenul, že GP SR odovzdala podnet na ďalšie konanie na Krajskú prokuratúru v Bratislave.
Premiér Robert Fico podľa hnutia Slovensko zneužil Kriminálny úrad finančnej správy na to, aby získal dokumenty o matke lídra opozície Michala Šimečku (Progresívne Slovensko). Hnutie o tom informovalo ešte v novembri s tým, že predseda vlády používa eštebácke praktiky a zneužíva štátne orgány, aby prenasledoval opozíciu.Čítajte viac "Ani predseda vlády si nemôže dovoliť všetko." Šimečkova matka podáva na Fica trestné oznámenie
Zároveň opozičné hnutie vyzvalo orgány činné v trestnom konaní, aby to riadne vyšetrili a vyvodili dôsledky. „Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, dal Robert Fico ústny pokyn prezidentovi finančnej správy Jozefovi Kissovi, aby preveril občianske združenie a projekt Fórum. Malo sa jednať o preverenie dotácií a nájdenie akýchkoľvek informácií, ktoré sa dajú nájsť na osoby spojené s týmto projektom.
Prezident finančnej správy dal potom údajne pokyn riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy pánovi (Jakubovi) Dirnbachovi a ten následne svojim podriadeným,“ uviedol na novembrovej tlačovej besede Mikulec. Fico na svojej tlačovej besede podľa Mikulca ukazoval konkrétne dokumenty týkajúce sa projektu Šimečkovej mamy, pričom neuviedol, odkiaľ nimi disponuje.
Päť zamestnancov Kriminálneho úradu finančnej správy spísalo 1. apríla 2025 úradný záznam o úlohe, ktorú dostali, pretože sa podľa Mikulca obávali, že dostali úlohu, ktorá nie je v kompetencii úradu. Ten sa totiž zaoberá preverovaním porušenia daňových a colných predpisov, ale nemá kompetencie preverovať dotácie.
Úradný záznam hovorí o tom, že 1. apríla bola zadaná úloha vypracovať analýzu k projektu Fórum za účelom preverenia použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Zdroje, ktoré hnutiu Slovensko úradný záznam poskytli, uviedli, že tento pokyn išiel cez iné osoby priamo od premiéra Fica.Čítajte viac Príkaz lustrovať Šimečkovu rodinu prišiel od šéfa FS, tvrdia Demokrati. Podľa úradu ide o manipuláciu exzamestnanca