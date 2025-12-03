Zahraničný výbor nepreberal Kaliňákovu delegáciu vo Vietname, nebol uznášaniaschopný. Chýbali koaliční poslanci

O zvolanie mimoriadnej schôdze zahraničného výboru k účasti Quang Le Honga na oficiálnej ceste ministra obrany Roberta Kaliňáka vo Vietname vo funkcii osobitného vyslanca slovenského premiéra požiadalo opozičné Progresívne Slovensko.
Ide totiž podľa nich o krok, ktorý zbytočne ohrozuje medzinárodnú reputáciu Slovenska. Quang Le Hong je totiž spájaný s únosom Trinha Xuana Thanha, ktorý bol z územia Nemecka odvlečený s využitím slovenského vládneho špeciálu, čo skonštatoval aj nemecký súd.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) mal na oficiálnej návšteve Vietnamu vo svojej delegácii prítomného aj Quang Le Honga. Ide o jedného z hlavných podozrivých v prípade únosu vietnamského občana Trinha Xuana Thanha, na ktorý bol údajne využitý slovenský vládny špeciál.
Quang Le Hong v rámci slovenskej delegácie vystupoval ako „osobitný vyslanec slovenského premiéra“. Jeho účasť na pracovnej ceste potvrdil aj samotný minister Kaliňák.Čítajte viac Prokuratúra: Obvinenie vznesené v kauze únosu Vietnamca bolo nezákonné