Pravda Správy Domáce Zahraničný výbor nepreberal Kaliňákovu delegáciu vo Vietname, nebol uznášaniaschopný. Chýbali koaliční poslanci

Zahraničný výbor Národnej rady sa v stredu nezaoberal zložením delegácie ministra obrany Roberta Kaliňáka vo Vietname. Výbor totiž nebol uznášaniaschopný, keďže sa zo zasadnutia ospravedlnili koaliční poslanci.

03.12.2025 14:16
Robert Kaliňák Foto: ,
Vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák
O zvolanie mimoriadnej schôdze zahraničného výboru k účasti Quang Le Honga na oficiálnej ceste ministra obrany Roberta Kaliňáka vo Vietname vo funkcii osobitného vyslanca slovenského premiéra požiadalo opozičné Progresívne Slovensko.

Žilinka si stojí za slovami, ktoré ku kauze Vietnamec doteraz povedal (Archívne video)
Video

Ide totiž podľa nich o krok, ktorý zbytočne ohrozuje medzinárodnú reputáciu Slovenska. Quang Le Hong je totiž spájaný s únosom Trinha Xuana Thanha, ktorý bol z územia Nemecka odvlečený s využitím slovenského vládneho špeciálu, čo skonštatoval aj nemecký súd.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) mal na oficiálnej návšteve Vietnamu vo svojej delegácii prítomného aj Quang Le Honga. Ide o jedného z hlavných podozrivých v prípade únosu vietnamského občana Trinha Xuana Thanha, na ktorý bol údajne využitý slovenský vládny špeciál.

Quang Le Hong v rámci slovenskej delegácie vystupoval ako „osobitný vyslanec slovenského premiéra“. Jeho účasť na pracovnej ceste potvrdil aj samotný minister Kaliňák.

