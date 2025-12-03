Nehody vlakov odhalili extrémne slabiny železníc: Ráž chce zaviesť osem opatrení, chce zabrániť zlyhaniam človeka

Napriek tomu, že vyšetrovanie zrážky dvoch vlakov v Pezinku ešte nie je ukončené, hlava rezortu poukázala na chybu na strane rušňovodiča. Ráž tak urobil na príklade kamerového záznamu pezinskej nehody, ktorý sa rozhodol zdieľať.
„Je to pre prospech toho, aby sme verejnosť nestrašili, že Železnice Slovenskej republiky sú v technicky zlom stave, a že tam nebodaj možno môže dochádzať k zamieňaniu si návestidiel, alebo že sú nedostatočne viditeľné,“ uviedol. Zdôraznil, že nerobí predčasné závery, no zo záberov je zjavné, že chyba nebola v semafore.
Podľa doterajších zistení tak nehoda nebola spôsobená zámenou či nezrozumiteľnosťou návestidla, teda semaforu. Ráž poznamenal, že rušňovodiči poznajú svoje trasy aj semafory a v prípade nejasností majú povinnosť znížiť rýchlosť tak, aby vedeli bezpečne zastaviť pred návestidlom.
Vyšetrovanie nie je zatiaľ uzatvorené, pretože viacerých svedkov nie je možné vypočuť pre ich zdravotný stav po nehode. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) však zatiaľ spolu s dopravným úradom zhodnotili situáciu a získali všetky dostupné správy trás posledných rokov.
Ani jeden rušňovodič sa podľa slov ministra nesťažoval, že by návestidlá boli nezrozumiteľné alebo zameniteľné. Dopravný úrad kontroloval aj viditeľnosť návestidiel z koľajiska, po ktorom vlaky prechádzajú najvyššou povolenou rýchlosťou – nehoda sa ale tejto koľaji netýka.
Na základe zistení minister dopravy zhodnotil, že železničná infraštruktúra je v poriadku a bezpečná. Rozhodol sa preto zamerať nielen na jej vylepšenia, ale najmä na ľudský faktor. Ako vopred upozornil, spolu s vedením ŽSR a dopravným úradom plánuje zaviesť bezpečnostné opatrenia týkajúce sa vo veľkej miere zamestnancov železníc. Po rokovaní vlády oznámil osembodový zoznam.
Problémom je ľudský faktor
Medzi plánované opatrenia na zvýšenie bezpečnosti patrí zavedenie kamier pre rušňovodičov, priamo do kabín. Tento systém funguje vo svete bežne. Bude podľa neho možné presne určiť, ako prebiehala jazda, ako na jednotlivé situácie šofér reagoval a ako vyzerá z jeho pohľadu návestidlo.
Ďalej to bude odborná príprava rušňovodičov, teda nákup dvoch nových moderných trenažérov – ako poznamenal zástupca úradu, Slovensko je jediná krajina Európy, ktorá má zariadenia na tréning rušňovodičov zastarané. Fungujú ako modely kabín lokomotív, kde vodič trénuje na reálnom úseku trate. Súčasťou je simulácia náročných horských priechodov, počasia, premávky, prekážok na koľajisku, ale aj semaforov.
Medzi opatreniami je aj nastavenie podmienok súťaže pre zavádzanie bezpečnostného systému ETCS a GSM-R. Cieľom je určiť, ako má prebiehať verejné obstarávanie. Deň predtým k tejto téme Ráž poznamenal, že zabezpečenie tohto systému na všetky trate aj do všetkých vlakov vyžaduje únia do roku 2030 a krajina má päť rokov na to, aby sa pripravila podľa európskych štandardov.
Zmena sa totiž dotkne nielen štátnych, ale aj súkromných vlakov či dopravcov. Keďže nejde o lacnú záležitosť, potrebujú na nákup aj inštaláciu všetky strany čas. Na kompletné pokrytie železničnej infraštruktúry podľa vedenia dopravného úradu Slovensko potrebuje 1,365 miliardy eur.
Posledné tri časti opatrení sa týkali spustenia antikolízneho systému na vybraných tratiach. V praxi bude fungovať ako zariadenie, ktoré bude mať rušňovodič pred sebou počas jazdy. Pôjde najskôr o tablet so softvérom sledujúcim dianie v okolí – na ktorej trati sú vlaky, ako ďaleko od seba sa nachádzajú a zaznamená aj prekážky na koľajisku.
Siedme opatrenie sa týka administratívy. Dopravný úrad zriadi nový vyšetrovací úrad, pôjde však o zlúčenie vyšetrovacích úradov – leteckého, námorného a železničného do jedného. Dôvodom má byť efektívnejšia spolupráca pri vyšetrovaní nehôd, ale aj celkové lepšie prepojenie organizácií.
Na záver s ministerstvom dopravy prerokoval dopravný úrad personálne zabezpečenie inštitúcie. Podľa slov jej predstaviteľov je potrebné navýšiť stav o štyri miesta v riadiacich pozíciách, aby bol zabezpečený jeho riadny chod. Rezort mal žiadosť úradu odobriť a pozitívne sa vyjadriť o jej predbežnom schválení.