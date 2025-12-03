Správa v nedohľadne. Kotlár odďaľuje čas a útočí na SAV: Ochrannú ruku držíme z posledných síl

„Držíme z posledných síl ochrannú ruku nad orgánmi v zdravotníctve,“ tvrdil dnes na tlačovej besede. V tomto smere menoval napríklad Úrad verejného zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ŠÚKL či Biomedicínsky ústav Slovenskej akadémie vied (SAV). Podľa Kotlára je „cnostnej časti vedy“ bránené odhaliť pravdu. Vývoj a rozšírenie vírusu COVID-19 označil za vojenskú operáciu, ktorá mala vyvrcholiť ovládnutím trhu s vakcínami a liekmi na rakovinu.
Biomedicínske centrum SAV podľa Kotlára pošpinilo vedu svojou analýzou, rovnako aj mená čestných vedcov SAV, a drží ochrannú ruku nad propagátormi očkovania. „Oni sú, žiaľ, tí, ktorí dali ľuďom do rúk zbraň pochybností o bezpečnosti aj ostatných vakcín,“ vyhlásil. Následne spochybnil metodiku analýzy SAV k bezpečnosti vakcín, ako aj celú analýzu. Podľa Kotlára pochybili a dúfajú, že ich súčasná moc podrží. Kotlár ďalej tvrdil, že SAV sa nepodarilo zverejniť jej závery na platforme Research Square, editor podľa jeho slov rozhodol, že je potrebné revidovať ich a opraviť. Uviedol, že to znamená, že je chybná metodika, závery a prítomné sú podľa jeho slov konflikty záujmov. Vyjadril počudovanie nad tým, že sa rozhodli publikovať analýzu, verí, že „ich to bude stáť vedecký krk“. Spomínal kritickú recenziu Kevina McKernana, ktorú si mal od neho vyžiadať (Kotlár) a predložil ju polícii.
Opakovane tvrdil, že jestvuje viacero štúdií, ktoré dokazujú nadlimitné kontakty DNA vo vakcínach od spoločností Pfizer a Moderna. Zistiť kontamináciu je podľa neho veľmi jednoduché, poukázal, že na Slovensku sme za analýzu zaplatili 350-tisíc eur, no i tak je podľa neho urobená zle. Naznačil, že je to možno aj zámerné. Následne na tlačovej konferencii uviedol, že skupina, ktorá naďalej obhajuje očkovanie, podľa jeho názoru pácha potenciálne trestnú činnosť vedúcu k vážnemu ohrozeniu verejného zdravia.Čítajte viac Polícia odmietla trestné oznámenie Kotlára, týkajúceho sa vakcín
V súvislosti s vypracovaním správy o manažmente epidémie povedal, že ak si niekto myslí, „že sa bude teraz ponáhľať, aby bola jeho úloha akože splnená, bez toho, aby nevyvinul maximálnu snahu a tlak dokázať škodlivosť vakcín, tak je na veľmi veľkom omyle“. „Aj tak som pri odôvodnňovaní odkladu vždy uvádzal dôvod, že situácia okolo vakcín nie je uzavretá. Dnes ešte k tomu vieme, že analýza SAV bola vykonaná zle, pravdepodobne účelovo, na ochranu aktérov covidu a spriechodnenie ďalšieho pokračovania očkovania,“ povedal Kotlár. Dodal, že kým nebude Slovensko v bezpečí a nepreukáže sa pravda o vakcínach „ani nezmáča pero v atramente na opis menších zločinov“. Spytoval sa, na čo je správa o manažovaní covidu, keď tí, ktorí ignorujú závažnejšie veci, ju aj tak budú ignorovať. Kotlár okrem iného vyzval na likvidáciu zásob krvi od ľudí, ktorí boli očkovaní.
Na margo toho, že prokuratúra nezačala trestné stíhanie v súvislosti s vakcínami uviedol, že podal sťažnosť. „Uvidíme, ako sa rozhodne,“ povedal.
Svoju pozíciu v koalícii označil za silnú, hovoril, že má podporu Slovenskej národnej strany (za ktorú bol zvolený do parlamentu), aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Predseda vlády ho podľa jeho slov podporuje nielen preto, že je ďalším hlasom v koalícii. Premiéra vyzval aj na to, aby Slovensko odmietlo novelizáciu medzinárodných zdravotných predpisov a vrátili sa k tým pôvodným.Čítajte viac Kotlár nevylúčil, že by mohol odísť z postu splnomocnenca vlády. Naznačil záujem o post ministra