Kde sa Hlas a Smer bijú, Huliak víťazí. Pridá sa k nemu ďalší poslanec?

Nad ďalším pôsobením poslanca Jána Ferenčáka (Hlas) sa vynára čoraz viac otáznikov. Predseda parlamentu a podpredseda strany Hlas Richard Raši (Hlas) po koaličnej rade deklaroval, že „ho už nepovažuje za člena klubu“ a „jeho vyjadrenia nezodpovedajú ani názorom strany“. Zatiaľ čo Hlas a Smer diskutujú o Ferenčákovom osude, situácia posilňuje niekdajšieho rebela a dnes ministra športu Rudolfa Huliaka (nom. Smeru). Práve on zo sporu vychádza ako kľúčový hráč, ktorý môže ovplyvniť celý priebeh predvianočnej parlamentnej schôdze.
Rozhodnutie o odvolaní Ferenčáka z čela parlamentného výboru pre európske záležitosti odložili na budúci týždeň. Hlas údajne od Smeru dostal ponuku na výmenu predsedníckych postov vo výboroch. Znamená to, že Ferenčák by vo funkcii zostal, zatiaľ čo Hlas by získal predsedníctvo v inom výbore. Smer by tak Hlasu znovu pomohol upokojiť situáciu vo vnútri strany a zachrániť tak ohrozenú stabilitu koalície.
Zákulisie rieši, lídri mlčia
V zákulisí parlamentu sa spomína aj stretnutie Ferenčáka s predsedom poslaneckého klubu Smeru Jánom Richterom. Ten však o stretnutí rozprávať nechcel a otázky novinárov, či mu Smer ponúkol nejakú funkciu, odbil ironicky, vraj mu Smer prisľúbil „štyri lízatká a dva turecké medy“. Ferenčák sa k stretnutiu vyjadril, že hovorili hlavne o tom, či ako poslanec bude podporovať vládnu koalíciu a čo by sa stalo, keby ho vylúčili z Hlasu.
Podľa politológa Juraja Marušiaka z Ústavu politických vied SAV situácia okolo Ferenčáka a spôsob, akým ho koalícia rieši, ukazuje, že menší koaliční partneri sú v plnej miere závislí od Smeru. Najsilnejšia koaličná strana sa snaží na vzniknutú situáciu reagovať, pretože si uvedomuje, že odchod Ferenčáka by mohol oslabiť koalíciu.
„Je príznačné, že situáciu sa rozhodol riešiť najsilnejší koaličný partner a nie strana, ktorej je Ferenčák ešte stále členom,“ vysvetľuje Marušiak. Dodáva, že alternatívou sú možnosti uplatnenia Ferenčáka vo výkonnej moci, rovnako ako Smer zasiahol pri nespokojencoch Samuelovi Migaľovi a Radomírovi Šalitrošovi.
Objavila sa aj informácia, že by Ferenčák mohol prejsť na post splnomocnenca vlády pre Ukrajinu. Podľa jeho slov však takú ponuku nedostal a odmieta, že by kvôli nej opustil parlament. „Ja si svoj mandát budem vykonávať stále. Buď ako člen klubu, alebo odídem. Budem členom strany Hlas, kým tam budú slušní ľudia, alebo ako nezaradený poslanec,“ zdôraznil.Čítajte viac Hlasovanie o Ferenčákovi sa odkladá. Politológovia: Môže byť hviezda, pozícia vlka samotára mu vyhovuje
Podľa Juraja Marušiaka by presun Ferenčáka na takúto funkciu koalícii poskytol väčšiu istotu. „Tento variant by bol pre koalíciu bezpečnejší ako zotrvávanie Ferenčáka v parlamente, pretože by zaručoval stabilitu už beztak tesnej parlamentnej väčšiny,“ vysvetľuje.
Politológ Jozef Lenč pôsobiaci na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pokladá za najpravdepodobnejší scenár, že Ferenčák sa stane nezávislým poslancom, pričom môže aj naďalej podporovať koalíciu podľa vlastného uváženia. „Napriek vyjadreniam predstaviteľov Hlasu, že je už akoby opozičný, on sa zaňho nepovažuje a podporuje programové vyhlásenie vlády,“ dodáva Lenč.
V tieni sporu vyhráva Huliak
Kým sa Hlas a Smer doťahujú o tom, čo s Ferenčákom, situácia paradoxne posilňuje Huliakovu pozíciu. Za jeho mimoparlamentnú Stranu vidieka v Národnej rade (NR) SR pôsobia traja poslanci – Pavol Ľupták, Ivan Ševčík a Roman Malatinec. Prví dvaja sa do NR SR dostali na kandidátke SNS, tretieho zvolili na kandidátke Hlasu, no po koaličnej kríze prestúpil k huliakovcom.
Šéf Strany vidieka už dlhšie hovorí o tom, že v parlamente disponuje podporou až piatich zákonodarcov, nikdy však nechcel prezradiť celý ich zoznam. Potenciálne by sa medzi ďalších dvoch mohli zaradiť Miroslav Radačovský (nezaradený) a práve Ján Ferenčák. Ani on však o možnosti spolupráce veľa nehovorí.
„Kľúče od miešačky má Huliak,“ stručne reagoval na otázky novinárov. „Nie že má kľúče, on má celú miešačku,“ doplnil Ferenčák neskôr s tým, že bude komunikovať s každým. Minister Huliak tak v duchu „kde sa dvaja bijú, tretí víťazí“ získava možnosť ochromiť chod celého parlamentu. Bez Ferenčáka má totiž koalícia len 78 hlasov a traja huliakovci tak majú silu zablokovať schválenie akéhokoľvek vládneho zákona – bez ich hlasov vládny trojlístok nedisponuje potrebnou nadpolovičnou väčšinou.
Podľa Marušiaka zatiaľ verejne neexistuje dôkaz, že by Ferenčák mohol posilniť Huliakov blok, ale taká možnosť existuje. Lenč upozorňuje, že jeho bývalý stranícky kolega Malatinec už prešiel k huliakovcom, čo ukazuje, že spolupráca je možná.Čítajte viac Kmec prehovoril o odvolaní Ferenčáka. Tvrdí, že o jeho výmene sa hovorilo na klube, ktorý odignoroval
Ferenčák je primátorom Kežmarku a členovia Strany vidieka sú zároveň silne zakotvení v regiónoch, pričom aj svoju politiku zameriavajú práve na regionálne témy. To vytvára prirodzené prepojenie, ktoré môže vysvetľovať aj prestup Malatinca k huliakovcom. Zatiaľ však neexistuje výraznejšia väzba medzi Ferenčákom a Huliakom. Obaja politológovia súhlasne konštatujú, že Huliakova pozícia v koalícii vďaka súčasnej situácii rastie.
Lenč na záver pripomína, že Ferenčák si môže ponechať flexibilitu. „Môže sa stať členom poslaneckého klubu Smeru. Môže sa pridať k ‚huliakovcom‘. Pokojne si však môže ‚užívať‘ aj svoju pozíciu nezávislého poslanca. Všetko bude závisieť od toho, čo bude považovať za politicky najrentabilnejšie,“ uzatvára.