Pravda Správy Domáce Hlas tvrdí, že PS je „roky nacucnuté“ napojené na štátne peniaze, Bartek spomenul päť mien

Hlas tvrdí, že PS je „roky nacucnuté“ napojené na štátne peniaze, Bartek spomenul päť mien

Koaličná strana Hlas obvinila najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) zo snahy prekryť kauzou Petra Kmeca vlastné pochybenia, okrem iného aj otvorenie témy Benešových dekrétov. Zároveň Hlas upozornil na naviazanie niektorých členov vedenia PS na štátny rozpočet.

03.12.2025 19:05
bartek Foto: ,
Poslanec Michal Bartek (Hlas).
debata

„Peter Kmec je človek, ktorý Progresívnemu Slovensku prekazil plány a nestalo sa to len raz,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii poslanec Hlasu Michal Bartek. PS sa podľa neho usilovalo o zastavenie financií z plánu obnovy, no Kmec tieto snahy prekazil.

Kmec v Ide o pravdu: Slovensko je odsúdené na zánik, ak budeme takto pokračovať. Na predstaviteľov PS dávam trestné oznámenia
Video

„Progresívne Slovensko nie je strana, ktorá chce konať dobro len tak nezištne, ale je to strana, ktorá je roky ‚nacucnutá‘ na štátne peniaze, vznikla zo štátnych peňazí a je od nich bytostne závislá,“ tvrdil Bartek. Ako príklad uviedol Michaelu Krškovú a poslanca Ivana Štefunka v spojitosti s investičným fondom Neulogy Ventures zriadenom na podporu startupov, ale aj poslancov Michala Trubana, Jána Hargaša či Zoru Jaurovú. Tí mali získavať štátne prostriedky cez IT spoločnosti alebo z fondu na podporu umenia.

SR Prezident ÚPPV Demisia Kmec Drucker Poverenie BAX Čítajte viac Konflikt v koalícii rastie: Hlas nechce byť „handrou“, žiada hlavy ministrov Smeru

„Celé Progresívne Slovensko vzniklo len ako premyslený hub, ktorého hlavná agenda sú granty, dotácie a výzvy. Najvyšší predstavitelia Progresívneho Slovenska buď priamo cez seba alebo cez svojich rodinných príslušníkov získali stovky miliónov eur od štátu,“ dodal Bartek.

Bartek v Ide o pravdu: O spájaní Hlasu so Smerom neuvažujeme. Ferenčákovi ide len o stoličku
Video
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Hlas #Progresívne Slovensko
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"