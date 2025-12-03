Pravda Správy Domáce Outlet nevedeli predať a potom prišiel Kmec a na stôl položil 17 miliónov eur. Drucker nariadil kontrolu

Outlet nevedeli predať a potom prišiel Kmec a na stôl položil 17 miliónov eur. Drucker nariadil kontrolu

Minister školstva poverený vedením Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) Tomáš Drucker (Hlas) nariadil ešte minulý týždeň hĺbkovú a komplexnú kontrolu nadobudnutí priestorov pre Národné inovačné a technologické centrum (NITC).

03.12.2025 20:33
SR Voderady outlet centrum otvorenie TTX Foto: ,
Prvé outletové centrom na Slovensku vo Voderadoch otvorili 30. októbra 2013. Dnes je minulosťou.
debata (2)
Prezident prijal demisiu vicepremiéra pre Plán obnovy Kmeca. Úrad dočasne povedie minister školstva Drucker
Video

„Súčasne minister nariadil zastavenie všetkých relevantných úkonov a procesov, aby sa zabránilo akýmkoľvek ďalším krokom až do momentu, kým nebude jasne potvrdený súlad so zákonom, internými predpismi a zásadami transparentného hospodárenia,“ uviedol úrad.

Kontrola má preskúmať proces vytvorenia NITC a všetkých realizovaných úkonov, verejnú obchodnú súťaž a nadobudnutia nehnuteľnosti, ale aj rozhodovania vedúceho k výberu a k uzatvoreniu zmluvných vzťahov, znaleckých posudkov, finančných a právnych aspektov nadobudnutia či preveriť existenciu možných konfliktov záujmov či rizík.

bartek Čítajte viac Hlas tvrdí, že PS je „roky nacucnuté“ na štátne peniaze, Bartek spomenul päť mien

Drucker zároveň nariadil, aby všetky útvary poskytli plnú súčinnosť a neodkladne odovzdali požadovanú dokumentáciu. „Výsledky kontroly budú podkladom k ďalším úkonom a rozhodnutiam Úradu podpredsedu vlády a verejnosť bude o výsledkoch kontroly bezodkladne informovaná,“ dodal ÚPPV.

Projekt NITC kritizovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Poslanci za PS tvrdili, že objekt bývalého outletu vo Voderadoch bol predražený, nakoľko ho majitelia nedokázali predať v niekoľkých kolách dražby ani za rádovo jednotky miliónov eur. Štát ale na vznik NITC prispel podľa PS sumou 16,9 milióna eur.

Progresívne, Šimečka, Mesterová, Gažovičová, Valášek, truban Čítajte viac PS tvrdí, že štátne milióny plynú do združenia spojeného s Kmecom. NITC sa voči slovám ohradilo a podnikne právne kroky

„NITC vzniklo za pomoci úradu pána Kmeca z Hlasu. Aj keď existovalo iba tri týždne, vedelo okamžite minúť milióny na skrachované priestory. A za firmou, ktorá zinkasovala milióny, stojí influencerka, ktorá spieva vulgárne pesničky,“ napísal k téme šéf SaS Branislav Gröhling.

Podľa poslanca ide o „očividnú zlodejinu“. Exminister investícií Peter Kmec nemal podľa liberálov iba odstúpiť a niesť politickú zodpovednosť, ale je to aj na „trestnoprávnu zodpovednosť. SaS preto zvažuje trestné oznámenie vo veci tejto kúpy“.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Tomáš Drucker #Peter Kmec #Národné inovačné a technologické centrum
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"