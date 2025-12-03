Outlet nevedeli predať a potom prišiel Kmec a na stôl položil 17 miliónov eur. Drucker nariadil kontrolu

„Súčasne minister nariadil zastavenie všetkých relevantných úkonov a procesov, aby sa zabránilo akýmkoľvek ďalším krokom až do momentu, kým nebude jasne potvrdený súlad so zákonom, internými predpismi a zásadami transparentného hospodárenia,“ uviedol úrad.
Kontrola má preskúmať proces vytvorenia NITC a všetkých realizovaných úkonov, verejnú obchodnú súťaž a nadobudnutia nehnuteľnosti, ale aj rozhodovania vedúceho k výberu a k uzatvoreniu zmluvných vzťahov, znaleckých posudkov, finančných a právnych aspektov nadobudnutia či preveriť existenciu možných konfliktov záujmov či rizík.Čítajte viac Hlas tvrdí, že PS je „roky nacucnuté“ na štátne peniaze, Bartek spomenul päť mien
Drucker zároveň nariadil, aby všetky útvary poskytli plnú súčinnosť a neodkladne odovzdali požadovanú dokumentáciu. „Výsledky kontroly budú podkladom k ďalším úkonom a rozhodnutiam Úradu podpredsedu vlády a verejnosť bude o výsledkoch kontroly bezodkladne informovaná,“ dodal ÚPPV.
Projekt NITC kritizovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Poslanci za PS tvrdili, že objekt bývalého outletu vo Voderadoch bol predražený, nakoľko ho majitelia nedokázali predať v niekoľkých kolách dražby ani za rádovo jednotky miliónov eur. Štát ale na vznik NITC prispel podľa PS sumou 16,9 milióna eur.Čítajte viac PS tvrdí, že štátne milióny plynú do združenia spojeného s Kmecom. NITC sa voči slovám ohradilo a podnikne právne kroky
„NITC vzniklo za pomoci úradu pána Kmeca z Hlasu. Aj keď existovalo iba tri týždne, vedelo okamžite minúť milióny na skrachované priestory. A za firmou, ktorá zinkasovala milióny, stojí influencerka, ktorá spieva vulgárne pesničky,“ napísal k téme šéf SaS Branislav Gröhling.
Podľa poslanca ide o „očividnú zlodejinu“. Exminister investícií Peter Kmec nemal podľa liberálov iba odstúpiť a niesť politickú zodpovednosť, ale je to aj na „trestnoprávnu zodpovednosť. SaS preto zvažuje trestné oznámenie vo veci tejto kúpy“.