Poslanci rokujú o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov. Šutaj Eštok odmieta, že by šlo o pomstu

Minister ozrejmil, že návrh prišiel po odborných diskusiách na úrovni rezortov vnútra, spravodlivosti i Úradu vlády SR. Pýta sa, či je normálne, aby v malom štáte, ako je Slovensko, riešili podobnú agendu dva paralelné úrady. „Je to ekonomicky výhodné, aby to bolo zastrešené jedným úradom," uviedol.
So zmenou podľa neho vláda prichádza preto, aby sa chránili skutočné obete a skutoční oznamovatelia efektívnejšie i spravodlivejšie. „Ochrana sa neredukuje, ale spresňuje sa,“ dodal s tým, že nová úprava bude v súlade s európskou legislatívou. Zamestnávateľ doteraz podľa ministra nemal nástroj, ako sa brániť, ak dôvody ochrany pominuli alebo sa ani nepreukázali. Treba podľa neho zabezpečiť rovnováhu medzi právami oznamovateľov a právami zamestnávateľa. Opäť tiež kritizoval skupinu policajtov známu ako čurillovci. Nechce, aby sa obvinení skrývali za štatút chráneného oznamovateľa. „Ak sa z inštitúcie pre ochranu stane bunker pre týchto ľudí, ktorí sú obvinení, to nie je právny štát, to je paródia na právny štát,“ vyhlásil.
Do diskusie v pléne sa prihlásilo písomne vyše 40 poslancov. Ak je poslanec prihlásený za klub, má na svoje vystúpenie 30 minút, inak môže rečniť 20 minút. Na každého rečníka môžu poslanci reagovať dvojminútovými faktickými poznámkami. Následne sa môžu do rozpravy hlásiť poslanci aj ústne.
Do diskusie sa prihlásili najmä opoziční poslanci. Návrh zákona je v druhom čítaní. ÚOO sa má transformovať na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti.
Vo štvrtok čaká poslancov aj tradičná hodina otázok na predstaviteľov vlády SR.