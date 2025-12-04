Pravda Správy Domáce Pellegrini vo Vatikáne. Na audiencii ho sprevádzala mama, pápežovi priniesol tri dary

Pápež Lev XIV. prijal vo Vatikáne hlavu štátu Petra Pellegriniho. Súčasťou slovenskej delegácie je aj prezidentova mama a minister školstva Tomáš Drucker (Hlas). Pellegrini odovzdal Svätému otcovi okrem darov aj pozvanie na návštevu Slovenska. Osobná audiencia trvala 45 minút.

04.12.2025 11:20
Pellegriniho dary pre pápeža
Video
Zdroj: Prezidentská kancelária

V uliciach Ríma, vrátane Vatikánu, už cítiť predvianočnú atmosféru. Mesto zdobia svetelné dekorácie a na Námestí svätého Petra v čase prezidentovej návštevy inštalovali gigantický vianočný stromček. Príchod novinárov sprevádzali bezpečnostné kontroly, a hoci sa nestretli priamo s pápežom, museli dodržať špecifický dress code a prísť oblečení v čiernych odevoch.

Kolóna s prezidentom, mamou a ministrom prišla do Vatikánu tesne pred desiatou hodinou. Ako už skôr informovala Prezidentská kancelária, išlo o osobnú audienciu.

Pellegrini odovzdal pontifikovi v mene všetkých občanov Slovenska celkovo tri dary. Prvým je ručne vyrobená Holubica mieru so zlatým podstavcom. Dielo pochádza z dielne slovenských sklárov RONA z Lednických Rovní a nesie univerzálny symbol mieru, ktorý pápež často pripomína.

„Je vyrobená z krištáľovo čistého skla a zachytáva svetlo tak, že odráža nádej. Krehkosť skla zároveň jemne naznačuje, aký zraniteľný je mier – závisí od ľudských rozhodnutí, odvahy k dialógu a ochoty odpúšťať. Holubica je položená na zlatom podstavci, ktorý pripomína dôstojnosť každého človeka a nádej, že aj uprostred konfliktov môže zvíťaziť zmierenie,“ priblížila Prezidentská kancelária. Dar je tiež vyjadrením vďaky za mierotvorné poslanie Svätého otca a príspevku Svätej stolice k riešeniu vojen a napätí vo svete.

+8Prezident venoval pápežovi dary nesúce...

Druhým darom pre pápeža je dielo Pútnici nádeje od Jozefa Šaba. Ide o drôtenú plastiku inšpirovanú logom Jubilejného roka 2025, ktoré prepája s tradíciou slovenského drotárstva.

„Štyri postavy vytvorené z pozinkovaného drôtu tradičnou technikou vystupujú z dvojrozmerného loga do priestoru a stávajú sa ľuďmi, ktorí kráčajú spolu – ako veriaci z rôznych kontinentov, generácií a kultúr,“ ozrejmila kancelária.

Ako ďalej uviedla, dielo vyjadruje pohyb, spolupatričnosť a tiché gesto objatia. Pripomína tiež, že Cirkev je spoločenstvom pútnikov, ktorí hľadajú nádej v spoločnom kráčaní a neuzatvárajú sa pred nikým na okraji.

Príchod Pellegriniho do Vatikánu
Video
Zdroj: Pravda

Súčasťou darov sú aj fotografie Tatranského ľadového dómu, ktorého aktuálna podoba je poctou dvom pápežom – Levovi XIV. a jeho predchodcovi Františkovi. Dóm vytvorili z 225 ton ľadu a 1 800 ľadových blokov. „Originálny „ľadový chrám“ predstavil Svätému Otcovi prezident SR ako symbol duchovného putovania Slovákov a ich úcty k nástupcovi sv. Petra. Pri tejto príležitosti ho zároveň srdečne pozval na návštevu Slovenska,“ dodala kancelária.

Ide už o piatu návštevu Pellegriniho vo Vatikáne v priebehu posledného roka. V roku 2024 ho prijal pápež František a v roku 2025 sa tam vrátil trikrát a stretol sa už aj s pápežom Levom XIV. S prezidentom odletela v stredu večer vládnym špeciálom na Apeninský polostrov aj jeho mama Eva.

Kancelária prezidenta ešte pred cestou informovala, že ho bude sprevádzať na prijatí u Svätého otca. „Všetky náklady spojené s jej účasťou na programe vo Vatikáne uhradí prezident SR,“ uviedla.

