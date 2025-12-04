Pellegrini vo Vatikáne. Na audiencii ho sprevádzala mama, pápežovi priniesol tri dary

V uliciach Ríma, vrátane Vatikánu, už cítiť predvianočnú atmosféru. Mesto zdobia svetelné dekorácie a na Námestí svätého Petra v čase prezidentovej návštevy inštalovali gigantický vianočný stromček. Príchod novinárov sprevádzali bezpečnostné kontroly, a hoci sa nestretli priamo s pápežom, museli dodržať špecifický dress code a prísť oblečení v čiernych odevoch.
Kolóna s prezidentom, mamou a ministrom prišla do Vatikánu tesne pred desiatou hodinou. Ako už skôr informovala Prezidentská kancelária, išlo o osobnú audienciu.
Pellegrini odovzdal pontifikovi v mene všetkých občanov Slovenska celkovo tri dary. Prvým je ručne vyrobená Holubica mieru so zlatým podstavcom. Dielo pochádza z dielne slovenských sklárov RONA z Lednických Rovní a nesie univerzálny symbol mieru, ktorý pápež často pripomína.
„Je vyrobená z krištáľovo čistého skla a zachytáva svetlo tak, že odráža nádej. Krehkosť skla zároveň jemne naznačuje, aký zraniteľný je mier – závisí od ľudských rozhodnutí, odvahy k dialógu a ochoty odpúšťať. Holubica je položená na zlatom podstavci, ktorý pripomína dôstojnosť každého človeka a nádej, že aj uprostred konfliktov môže zvíťaziť zmierenie,“ priblížila Prezidentská kancelária. Dar je tiež vyjadrením vďaky za mierotvorné poslanie Svätého otca a príspevku Svätej stolice k riešeniu vojen a napätí vo svete.
Druhým darom pre pápeža je dielo Pútnici nádeje od Jozefa Šaba. Ide o drôtenú plastiku inšpirovanú logom Jubilejného roka 2025, ktoré prepája s tradíciou slovenského drotárstva.
„Štyri postavy vytvorené z pozinkovaného drôtu tradičnou technikou vystupujú z dvojrozmerného loga do priestoru a stávajú sa ľuďmi, ktorí kráčajú spolu – ako veriaci z rôznych kontinentov, generácií a kultúr,“ ozrejmila kancelária.
Ako ďalej uviedla, dielo vyjadruje pohyb, spolupatričnosť a tiché gesto objatia. Pripomína tiež, že Cirkev je spoločenstvom pútnikov, ktorí hľadajú nádej v spoločnom kráčaní a neuzatvárajú sa pred nikým na okraji.
Súčasťou darov sú aj fotografie Tatranského ľadového dómu, ktorého aktuálna podoba je poctou dvom pápežom – Levovi XIV. a jeho predchodcovi Františkovi. Dóm vytvorili z 225 ton ľadu a 1 800 ľadových blokov. „Originálny „ľadový chrám" predstavil Svätému Otcovi prezident SR ako symbol duchovného putovania Slovákov a ich úcty k nástupcovi sv. Petra. Pri tejto príležitosti ho zároveň srdečne pozval na návštevu Slovenska," dodala kancelária.
Ide už o piatu návštevu Pellegriniho vo Vatikáne v priebehu posledného roka. V roku 2024 ho prijal pápež František a v roku 2025 sa tam vrátil trikrát a stretol sa už aj s pápežom Levom XIV. S prezidentom odletela v stredu večer vládnym špeciálom na Apeninský polostrov aj jeho mama Eva.
Kancelária prezidenta ešte pred cestou informovala, že ho bude sprevádzať na prijatí u Svätého otca. „Všetky náklady spojené s jej účasťou na programe vo Vatikáne uhradí prezident SR,“ uviedla.