Prokurátor navrhuje pre Brhela v kauze Mýtnik bezpodmienečný trest

„Osoby sú stíhané pre rôzne trestné činy, sú tam ekonomické trestné činy a korupčné trestné činy. Novela od augusta 2024 radikálne zmenila trestné sadzby, to som musel samozrejme zohľadniť. Preto som niektorým osobám navrhol tresty odňatia slobody s podmienečným odkladom, najmä pri korupčných trestných činoch, a u troch obžalovaných som navrhol nepodmienečné tresty. Všetkým obžalovaným som navrhol aj uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov,“ uviedol Repa.
Brhelovi a jeho synovi a Bahledovi prokurátor navrhol tresty v dolnej polovici sadzby. „To rozpätie tam je tri až osem rokov a tri až desať rokov,“ dodal Repa s tým, že nižšie tresty navrhuje i preto, že od spáchania skutkov už ubehol nejaký čas. Pripomenul však, že pred prijatím novely Trestného zákona bola napríklad pri legalizácii príjmu z trestnej činnosti pôvodná trestná sadzba 12 až 20 rokov.
„Predchádzajúca úprava počítala jedine s nepodmienečným trestom odňatia slobody, aktuálna právna úprava umožňuje uložiť dokonca aj peňažný trest,“ doplnil Repa.Čítajte viac Podnikateľ Suchoba z kauzy Mýtnik je vinný. Dostal peňažný trest 500 000 eur
S čítaním svojej záverečnej reči začal prokurátor už v stredu (3. 12.). Vo svojom prejave počas niekoľkých hodín postupne konštatoval, že zhromaždené dôkazy a výpovede svedkov spochybňujú potrebu utajenia obstarávania a následného uzatvárania zmlúv v súvislosti s IT tendrami na FS. Dôkazná situácia má podľa prokurátora poukazovať i na to, že Jozef Brhel mal zásadný vplyv na FS, a tiež približovať, ako mala štruktúra firiem napojených na spoločnosť Allexis profitujúcej z tendrov zakrývať konečných užívateľov výhod. Zakladanie siete predmetných spoločností mal podľa obžaloby riadiť a organizovať Jozef Brhel mladší, ktorý z firiem následne aj profitoval.Čítajte viac Kauza Mýtnik: Suchoba tvrdí, že je nevinný a stíhaný absolútne nedôvodne
Prokurátor v záverečnej reči skonštatoval i to, že výpovede spolupracujúcich svedkov v kauze považuje za vierohodné a že boli v rámci dokazovania podporené aj ďalšími, a to najmä listinnými dôkazmi. Vylúčil, že by išlo o politický proces, ako to naznačuje obhajoba, a poukázal na to, že spolupracujúcim obvineným neboli poskytnuté benefity nad rámec zákona.
Navrhované tresty obhajoba vníma ako dôkaz zaujatosti prokurátora a uplatňovania selektívneho postupu, a to v porovnaní so stíhaním Michala Suchobu, ktorý bol v kauze Mýtnik vylúčený na samostatné konanie. „Bol stíhaný za ten istý skutok a pán prokurátor navrhoval peňažný trest. Tu vidíme dvojaký meter,“ uviedol právny zástupca Brhelovcov Michal Mandzák.Čítajte viac Pochybnosti v kauze Mýtnik. Obžalovaní hovoria o Imreczeho čudnom zmiznutí aj sfalšovanom posudku. Znalec to popiera
Hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik bude pokračovať 15. decembra, senát ŠTS proces prerušil na žiadosť obhajcov obžalovaných. Tí argumentovali, že prokurátor v záverečnej reči „výrazne a zásadným spôsobom“ upravil skutkovú vetu v dvoch bodoch obžaloby a vo svojich záverečných rečiach chcú na tieto úpravy reagovať. Prokurátor skonštatoval, že sa ešte nestretol s tým, že by obhajcovia po záverečnej reči obžaloby neboli hneď pripravení na prednesenie záverečných rečí. Dodal, že zmenu v porovnaní s pôvodnou obžalobou nepovažuje za zásadnú.
„Pri jednom trestnom čine som modifikoval výšku škody v závislosti od výsledkov dokazovania. Predmetom zmluvných vzťahov boli IT produkty, ktoré na našom území nemali obdobu, boli mimoriadne ťažko oceniteľné a ukázalo sa, že najproblematickejšie bolo ocenenie takzvaného know-how,“ reagoval Repa. Ako dodal, FS za tieto produkty zaplatila približne 60 miliónov eur, z toho asi 24 miliónov eur boli platby za licencie, teda používania know-how. Z nich takmer 16 miliónov eur skončilo ako čistý zisk na účtoch Michala Suchobu a cyperskej firmy spojenej s Jozefom Brhelom mladším.Čítajte viac Lipšic varuje pred novelou Trestného zákona, hovorí o premlčaní káuz. Minister Susko to odmieta
Proces v kauze Mýtnik, ktorá sa týka podozrení z predražených IT tendrov na FS v rokoch 2013 až 2018, sa na ŠTS začal v októbri v roku 2022. Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku, čelia podnikateľ Jozef Brhel, jeho syn Jozef Brhel mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, advokát Martin Bahleda, bývalý predstaviteľ FS Milan Grega a podnikateľ Miroslav Slahučka. Obžalovaní vinu odmietajú.
V súvislosti s kauzou Mýtnik bol na samostatné konanie vylúčený podnikateľ Suchoba, ktorého firma Allexis mala podľa obžaloby profitovať z predražených IT tendrov na finančnej správe. ŠTS Suchobu v októbri odsúdil za pokračovací zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku na peňažný trest 500.000 eur, rozsudok nie je právoplatný. Právoplatne odsúdený v kauze Mýtnik bol v januári bývalý prezident finančnej správy František Imrecze, ktorého ŠTS uznal za vinného trestným rozkazom, no trest mu neuložil.