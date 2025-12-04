Fico: Žiadne odškodnenie po tragických požiaroch nebude

„To naozaj chcete, aby sme odškodnili matku, ktorá utiekla z chatrče a nechala tam dve malé deti? To sa stalo. Takže dúfam, že akceptujete moju odpoveď, že žiadne odškodnenie nebude,“ odpovedal na otázku poslankyne Zuzany Števulovej (PS). Pripomenul, že v takýchto krízových situáciách často nastupuje hystéria. „Bez ohľadu na to, aký bol motív konania matky, či to bola tá typická hystéria, alebo to boli emócie, strach, nech to bolo čokoľvek, myslím si, že je správne, že sa vo veci začalo trestné stíhanie, ide o usmrtenie. Bude sa hodnotiť, do akej miery je alebo nie je zodpovednosť matky za to, čo sa v tejto časti na Luníku IX stalo. Takže moja odpoveď je, že nie,“ odpovedal Fico na otázku, či navrhne na vládu odškodnenie pozostalých rodín. Premiér tiež dodal, že splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško by mal v krátkej dobe riešiť napríklad otázky požiarnej ochrany.Čítajte viac Tragický požiar v Mašličkove: Záchranári našli dve obhorené telá detí
Števulová reagovala, že Ficova odpoveď bola „cynizmom najhrubšieho zrna“. Kritizovala ho, že obviňuje matku, ktorá horela a má popáleniny a odkázal jej, že si nezaslúži odškodnenie. „Keď je matka malých detí nútená ráno zakúriť v chatrči v piecke drevom, benzínom, či už z neznalosti alebo z čohokoľvek, je to v skutočnosti situácia, do ktorej bola táto rodina vohnaná tým, že naša spoločnosť necháva týchto ľudí žiť v generačnej chudobe a desaťročia im nevie pomôcť,“ zdôraznila. Bolo by podľa nej potrebné urobiť „veľké gesto s významom pre celú spoločnosť, že si všímame aj utrpenie týchto ľudí“.Čítajte viac Tragédia v Kozárovciach. Pri požiari rodinného domu prišla o život žena a jej tri deti
V lokalite Mašličkovo v košickej mestskej časti Luník IX vypukol 10. novembra v jednej z jednoduchých stavieb požiar, pričom zomreli dve malé deti. Oheň sa rozšíril aj na niekoľko ďalších príbytkov. Pri požiari rodinného domu v obci Kozárovce v okrese Levice prišli o život tri deti a jedna žena. Požiar vypukol v utorok (25. 11.) v noci v časti Domky.