Kmec sa ohradil proti PS, ktoré na neho útočí pre Voderady. Prekazil som im kšeft, tvrdí

Peter Kmec vo svojom videu na Facebooku hovorí: „Progresívci na mňa útočia, pretože som im prekazil biznis. Chceli vybudovať inovačné centrum za 700 miliónov eur v Bratislave a prihodiť kšeft svojim donorom z Esetu. My sme sa namiesto toho rozhodli vybudovať inovačné centrum vo Voderadoch pre všetkých – a čo je najdôležitejšie, AŽ o 70-krát lacnejšie“.
Peter Kmec následne tvrdí, že minulá vláda míňala miliardy na mimovládky a spriaznené firmy, zatiaľ čo on robil presný opak. „Zachraňujeme slovenský priemysel, podporujeme inovácie a chránime regióny pred novými hladovými dolinami,“ uviedol Kmec. Vo videu ozrejmil, že areál kúpili za 16,9 milióna, a znalecký posudok ho ocenil na 19,3 milióna.Čítajte viac Drucker nariadil kontrolu kúpy outletu vo Voderadoch za 17 miliónov. Spolumajiteľ Laca reagoval, že cena zodpovedá hodnote, za menej ju neponúkali
Podľa Kmeca majiteľ realitnej agentúry, pán Laco, zároveň označil včerajšiu reportáž TV za „morálne a novinárske dno“ a odmietol tvrdenia o údajnej cene 7 miliónov. Podľa jeho slov sa od roku 2021 nikdy nerokovalo o cene nižšej ako 18 miliónov eur.
Projekt podporili aj odborníci, uvádza Kmec. Oto Nevický zo AZZZ ocenil polohu Voderád, Juraj Miškov z NITC potvrdil, že využitie bývalého nákupného centra je bežný moderný model – rovnako to funguje aj v Portugalsku.Čítajte viac PS tvrdí, že štátne milióny plynú do združenia spojeného s Kmecom. NITC sa voči slovám ohradilo a podnikne právne kroky
Kmec video končí slovami, že „NITC nie je škandál. Je to nočná mora pre progresívcov, ktorí sa už videli, ako sa opäť nabalia na štáte. Projekt spája vedu, firmy a talenty do jedného moderného ekosystému a je v súlade s programovým vyhlásením vlády. Vítam rozhodnutie ministra Druckera spustiť hĺbkový audit. Ten odstráni všetky pochybnosti. Verím, že médiá budú rovnako horlivo informovať aj o jeho výsledkoch – nie iba o účelovo zostrihaných reportážach“.