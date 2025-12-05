Sulík v Ide o pravdu: Nechávam si priestor na návrat do politiky, možno aj v SaS. Pád vlády bolo zlyhanie, ale Matovič rozbíjal rozpočet bagrom

V relácii otvorene priznal, že po pätnástich rokoch aktívnej politiky si potreboval oddýchnuť a neľutuje, že na určitý čas zo scény odišiel. „Odišiel som po pätnástich rokoch, potreboval som si oddýchnuť… neľutujem to,“ uviedol. Vylúčil, že by jeho rozhodnutie bolo skratové.
Sulík odmieta tvrdenia o tom, že by rozhodnutie Branislava Gröhlinga, že nebude môcť kandidovať na kandidátke SaS, vedel dopredu. „Ja som sa to dozvedel z médií,“ reagoval na slová súčasného predsedu, podľa ktorého si to mali „vykomunikovať“. Za jedno z vysvetlení Gröhlingovho postoja viacerí považujú aj Sulíkove staršie výroky o tom, že „zlomil palicu nad Slovenskom“ či jeho hodnotenie Ivana Mikloša. K tomu však čestný predseda SaS poznamenáva: „Áno, povedal som o Ivanovi Miklošovi, že je euroatlantický sráč… stojím si za tým.“
Čestný predseda SaS trvá na tom, že s Gröhlingom nemá konfliktný vzťah. Tvrdí, že je medzi nimi normálna komunikácia a že sa na neho nehnevá. O tom, či jeho vyradenie zo strany mohla ovplyvniť Mária Kolíková, hovorí: „Je to možné, ale ja som pri tom rozhodnutí nebol.“ Spor podľa neho nemá zmysel rozvádzať a „prepierať špinavé prádlo“ na verejnosti nechce.
Hoci sa z politiky stiahol, Sulík otvorene priznáva, že si necháva priestor na návrat. „Nechávam si otvorené veľké zadné vráta… všetky možnosti sú na stole,“ hovorí. Nevie ani potvrdiť, ani vyvrátiť, či má politické ambície, no priznáva, že nemožno vylúčiť ani kandidatúru za SaS, ani pôsobenie v inej strane. Vysvetľuje, že stanovy SaS každému členovi – teda aj jemu – umožňujú uchádzať sa o miesto na kandidátke, a o výklad sporného ustanovenia by v prípade potreby rozhodovala rozhodcovská komisia.
Sulík odmieta komentovať smerovanie súčasnej SaS či spôsob, akým ju vedie Gröhling. Zdôrazňuje, že Slovensko má vážnejšie problémy, napríklad energetiku či dôsledky európskej legislatívy. Okrem toho sa vracia k pádu vlád Igora Matoviča – téme, ktorá ho sprevádza celé roky. „Matovič rozbíjal štátny rozpočet bagrom,“ pripomína. Zároveň ale priznáva, že pád vlády vníma aj ako „veľké politické zlyhanie“.
V rozhovore prišla reč aj na jeho syna Filipa, ktorý je známy kontroverznými videami a výrazmi. Sulík však tvrdí, že sa situácia zlepšila: „Prestali tam byť vulgarizmy… zobral si otcovskú radu k srdcu.“ Potvrdil, že Filip má politické ambície, no odmietol komentovať, či by mohol vstúpiť do Smeru alebo iného subjektu. „Má svoj jasný autentický názor,“ dodal a pripustil, že v teoretickej rovine by sa dokonca mohli stretnúť v jednej diskusii proti sebe.
Klebety o spolupráci s Borisom Kollárom odľahčil: „S Borisom Kollárom sme varili spolu rizoto… bavili sme sa o všetkom možnom.“ Dodal, že „všetko je možné“, no odmietol konkretizovať, či by s Kollárom mohol politicky spolupracovať.
Sulík sa výrazne venoval aj téme energetiky. Kritizoval súčasnú vládu za nárast cien elektriny: „Keď som bol ministrom, mali sme elektrinu za 60 eur a štát nemusel nič dotovať.“ Ostro sa vyjadril aj k európskym politikám vrátane Green Dealu, ETS2 či migračnej politiky: „Európska únia je prestarnutá, zadlžená… toto je nebezpečný koktail.“ Zároveň však potvrdil, že Slovensko má zostať v EÚ aj v NATO.
Jedna z najkontroverznejších tém – „vypitý bar“ v slovenskom pavilóne na Expo v Dubaji – vyvolala u Sulíka viditeľnú reakciu. „Riešite blbosti… alkohol sa aj tak nedal vrátiť do krajiny,“ povedal. Dodal, že po 180 dňoch tvrdej práce si „dievčatá žúrku zaslúžili“ a že ju osobne povolil.
Na záver sa pristavil pri svojich osobných plánoch. Po rokoch v politike, podnikaní aj verejnom živote chce konečne oddychovať. „Budúci rok si plánujem oddýchnuť… potom sa rozhodnem, čo bude,“ uviedol s tým, že cestovanie mu prinieslo nové životné impulzy. Návrat do politiky nevylučuje, no tvrdí, že rozhodovať sa nemusí ani o pol roka, ani o rok.