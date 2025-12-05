Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini, najvyššiu mieru nedôvery má Matovič

Štvrtina respondentov (25 percent) sa vyjadrila, že dôveruje ministrovi vnútra a predsedovi koaličnej strany Hlas-SD Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Nedôveru mu vyjadrilo 69 percent opýtaných. Za Šutajom Eštokom sa umiestnil predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď, ktorému dôveruje 23 percent účastníkov prieskumu a nedôveruje mu 69 percent z nich. Nasleduje líder opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský s dôverou 22 percent respondentov a nedôverou 64 percent. Zhodne po 21 percent účastníkov prieskumu dôveruje predsedovi opozičného Hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi aj predsedovi hnutia Sme Rodina Borisovi Kollárovi. Matovič má ale o čosi vyššiu mieru nedôvery, kým Kollárovi nedôveruje 75 percent respondentov u expremiéra je to 77 percent. Ide o najvyššiu mieru nedôvery medzi politikmi v prieskume. Pätina opýtaných (20 percent) dôveruje lídrovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi, nedôveruje mu 76 percent účastníkov prieskumu. Najmenej dôverujú respondenti predsedovi Maďarskej Aliancie Lászlóovi Gubíkovi, dôveru mu vyjadrilo deväť percent z nich, kým nedôveru mu vyjadrilo 42 percent. Gubík má ale nízku mieru rozpoznateľnosti.
V medzimesačnom porovnaní si v rebríčku dôveryhodnoti najväčšmi pohoršili Matovič a Majerský. Mierne zhoršenie zaznamenali aj Pellegrini, Naď a Šimečka. Premiér Fico si drží stabilnú dôveru, podobne sú na tom Uhrík, Šutaj Eštok a Danko. V porovnaní s predošlým výsledkom si o čosi polepšili Gröhling, Gubík a Kollár.