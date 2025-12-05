Čo znamená „slayáda“ a kto je Ema Lacová? Sporný štátny nákup prerástol rozruch okolo slangového slovíčka

Ako sa „slayáda” dostala do sveta?
Rozruch spustil sporný obchod úradu, ktorý donedávna viedol Kmec. Štát odkúpil od súkromníka areál bývalého outletu Voderady za 17 miliónov eur. Po prestavbe má bývalé obchodné centrum slúžiť ako Národné inovačné a technologické centrum (NITC), teda hlavné miesto pre inovácie na Slovensku, kde sa budú stretávať a rozvíjať inovačné firmy a technologické projekty.
Opozícia, najmä hnutie Progresívne Slovensko, kritizovala, že štát zaplatil za nehnuteľnosť priveľa. Pri predchádzajúcich pokusoch majiteľovi – spoločnosti Voderady Property – sa nepodarilo nehnuteľnosť predať ani za dvojnásobne nižšiu cenu.
Za firmu, ktorá outlet vo Voderadoch vlastnila pred predajom, sa vyjadruje jej majiteľ Gustáv Laco a jeho dcéra – influencerka Ema Lacová, ktorá je členkou dozornej rady tejto spoločnosti.
Najmä reakcia Lacovej najviac upútala pozornosť ku kontroverznému obchodu. „Je to slayáda,“ povedala do telefónu pre portál 360tka. Reportáž 360tky upozorňovala na to, že objekt, do ktorého investoval bývalý podpredseda vlády Peter Kmec, nebol ocenený nezávislým znalcom.
Po škandále s dotáciami na inovácie Kmec podal demisiu a vedenie úradu dočasne prevzal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas). Ten okamžite nariadil hĺbkovú kontrolu nadobudnutia priestorov pre NITC. „Výsledky kontroly budú podkladom k ďalším úkonom a rozhodnutiam Úradu podpredsedu vlády a verejnosť bude o výsledkoch kontroly bezodkladne informovaná,“ oznámil Úrad podpredsedu vlády.
Gustáv Laca reagoval na reportáž 360tky s tým, že jeho dcéra sa transakcie aktívne nezúčastnila, a kritizoval, že redaktorka jej meno zneužila. „K neustále uvádzanej nepresnosti o tom, že sa predmetná nehnuteľnosť nevedela predať ani za 7 miliónov eur, uvádzam, že odkedy sa stala vlastníkom areálu spoločnosť Voderady Property (rok 2021), nikdy nebola rokovaná predajná cena nižšia ako 18 miliónov eur, čo podľa nášho názoru zodpovedá ekonomicky odôvodnenej hodnote predmetnej nehnuteľnosti,“ uviedol v stanovisku. Laca je realitný investor a bývalý člen predstavenstva štátneho SPP.
Pátranie po význame „slayády“
Slovo „slayáda“, ktoré v reakcii pre médiá použila influencerka Lacová, nie je súčasťou spisovnej slovenčiny a v jazykových príručkách ho zatiaľ nenájdeme. Docentka Gabriela Múcsková z Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie Univerzity Komenského označuje za jazykový základ „slayády“ slangový anglický výraz „slay“, ktorý v popkultúre a na sociálnych sieťach znamená urobiť niečo mimoriadne dobre, sebavedomo či pôsobivo. V slovenčine má obdobnú funkciu výraz „si zabil“.
„Prípona -áda je však už súčasťou bežného (nie slangového) jazyka (napr. v slovách roláda, blokáda, marináda, maškaráda atď.), no konkrétne v slove slayáda nám asi najskôr napadne slovo paráda, čo by mohlo byť aj motivantom vzniku tohto novotvaru (zo spojenia slay + paráda),” domnieva sa Múcsková. Ako synonymá mladí ľudia spontánne uvádzajú výrazy ako „frajerina”, „paráda”, „topka” či dokonca „zmáknuté”, čo naznačuje, že „slayáda“ je vnímaná ako označenie pre mimoriadne vydarenú alebo okázalú udalosť, často aj s jemnou iróniou.
Pracovníci Jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV potvrdili, že ide o výraz, ktorý v slovenčine nemá ustálený význam, a museli ho rovnako hľadať na internete. To isté poradili aj ostatným, ktorí pátrajú po jeho význame.
Docentka Alena Bohunická z Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie Univerzity Komenského označuje slovo za „okazionalizmus, príležitostné, jednorazové slovo v slovenskom jazyku (zatiaľ sa nerozšírilo medzi používateľmi slovenského jazyka)“. Podľa jej slov teda ide o tvar, ktorý si používateľ vytvorí v danej situácii. Práve pre neštandardný charakter je podľa nej potrebné obrátiť sa s vysvetlením na samotnú autorku. Tá však na otázky Pravdy neodpovedala.Čítajte viac Drucker nariadil kontrolu kúpy outletu vo Voderadoch za 17 miliónov. Spolumajiteľ Laca reagoval, že cena zodpovedá hodnote, za menej ju neponúkali
K tomuto názoru sa čiastočne prikláňa aj docentka Múcsková: „Niekedy sa stáva, že slovo prenikne do jazyka starších generácií náhodne – pod vplyvom nejakej konkrétnej udalosti alebo prostredníctvom vyjadrenia konkrétnej osoby. To je zrejme aj prípad slova slayáda.” Keďže sa podľa nej jeho použitie spája predovšetkým s aktuálne politicky diskutovanou kauzou, nadobúda – na rozdiel od svojho pozitívneho slangového významu – význam skôr ironický.
Ako čerstvý neologizmus hodnotí výraz aj docent Katedry slovenského jazyka a komunikácie Univerzity Mateja Bela Gabriel Rožai. Odkazuje na slovo „slay“, ktoré sa objavuje skôr v internetovom a mládežníckom slangu. „V anglicko-slovenskom slovníku Lingea sa priamo uvádza anglické slay so slovenským významom „zabiť,“ uvádza docent.
Kto je Ema Lacová?
Autorka jazykovej inovácie je známa slovenská influencerka a speváčka, známa najmä z YouTube, kde má takmer 50-tisíc odberateľov. Jej najznámejšia pieseň Skromná má text plný explicitných vulgárností a na YouTube vyše 1,7 milióna zhliadnutí. Presadila sa najmä medzi mladšou cieľovou skupinou a na Instagrame má 226-tisíc sledovateľov.
V minulosti priznala problémy so závislosťami a sebapochopením, ktoré ju priviedli k psychoterapii a intenzívnej práci na sebe. Komunikuje témy okolo svojho tehotenstva, ktoré výrazne zmenilo jej život. Dnes sa zameriava najmä na starostlivosť o dcérku a na vytvorenie stabilného a zdravého prostredia.
Influencerka je však aktívna nielen na sociálnych sieťach, ale aj v biznise, objavuje sa v obchodných registroch naprieč viacerými firmami svojej rodiny a pôsobí v nich na vysokých pozíciách. V troch veľkých akciových spoločnostiach – AlcaPartners, AlcaNivy a KorunaReality – sedí v dozornej rade, teda v orgáne, ktorý dohliada na chod firmy a kontroluje predstavenstvo. Rovnakú pozíciu má aj v už spomínanej firme Voderady Property, ktorá takisto patrí rodine Lacovcov. Ako spoločníčka je zapísaná vo firme KorunaFinance.Čítajte viac Štát vložil do NITC milióny, kontrolu nemá. Kmec: Progresívcom som prekazil biznis s Esetom za 700 miliónov eur
Všetky tieto firmy sú previazané na Gustáva Lacu, ktorý v nich pôsobí ako predseda predstavenstva. Firmy, v ktorých Ema Lacová figuruje, majú takmer identický záber: obchod s tovarom, sprostredkovanie služieb a široké spektrum činností okolo nehnuteľností – od prenájmu a správy budov až po realitné sprostredkovanie či stavebné obstarávanie. K tomu sa pridávajú marketingové služby, prieskum trhu, administratíva a rôzne poradenské aktivity.
Okrem toho má influencerka aj vlastnú malú firmu Sweetheartstudio, kde je jedinou spoločníčkou aj konateľkou. Z dostupných informácií vyplýva, že ide o tetovacie a pírsingové štúdio.