Ako sme sa dostali do dopravného chaosu: toto sú projekty, ktoré mali dávno odľahčiť dopravu, no dodnes neexistujú

Prínos neviditeľných dopravných projektov by bol citeľný najmä na východnom a severnom Slovensku, kde chýba najviac infraštruktúry a sú jednou z bariér pre rozvoj regiónu aj prilákanie investorov. V Žilinskom kraji je viacero plánov ciest a diaľnic, niektoré sa už aj stavajú, no dokončenie sa neustále posúva. „Podľa expertov existuje problém s prepojením severu Slovenska so zvyškom krajiny. Kritické sú úseky okolo Žiliny a Ružomberka,” pripomenul expert Ľuboš Kasala zo Zelenej vlny.
Cesty a diaľnice východu
Nedokončená D1 vrátane úsekov okolo Ružomberka, ktorá má smerovať z Bratislavy do Košíc až k ukrajinským hraniciam, by mala byť hotová do roku 2030 a výrazne by zlepšila prístupnosť východnej strany Slovenska aj motivovala prípadných investorov k postaveniu fabrík v regiónoch. Pokiaľ nebudú zóny dobre prístupné pre prevoz tovarov či surovín, ekonomická sila regiónu sa nezvýši. „Toto predĺženie je strategické pre prepojenie východu Slovenska a pre medzinárodnú dopravu, ale chýbajú financie,” potvrdil Kasala.
Problémom je, že má byť postavená za eurofondy. No Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) už počas auditu upozornil, že sa nedostavia, pretože potrebné zdroje sa minú a nové načerpať nestihneme. Ide o nadnárodnú spojnicu, dôležitú v rámci siete TEN-T.
Eurofondy sa minuli na podstatnú infraštruktúru, no PPP projekty nemusia byť najlepším riešením financovania dopravných projektov, na ktoré štát nemá. Môžu byť až o 40 % drahšie, než keby ich staviame sami.
Najbližšie roky pocítia chýbajúce prepojenie šoféri aj na diaľničnom úseku D1 Turany / Hubová. Keďže chýba, trasa do Martina či Ružomberku vedie cez obecné cesty, čo spôsobuje zápchy v spomínaných mestách. Región tak trpí spomalenou premávkou a kolónami, čím sa pripravuje ako o záujem investorov do priemyslu, tak turizmus. Rezort dopravy už ohlásil posun, projet začal fázu územného konania.
Výstavba sa odhaduje na sedem rokov, no všetky tieto administratívne procesy sa do nej nerátajú – sedem rokov začne štát odpočítavať až po prvých výkopoch. Tým projekt presiahne aktuálne vládne obdobie.
Ide o jediný projekt, ktorý aj rezort dopravy vníma ako absolútnu prioritu. „Diaľnica z Bratislavy do Košíc nebude ešte po otvorení úseku D1 Hubová – Ivachnová kompletná,” vysvetlila Petra Poláčiková, hovorkyňa ministerstva.
Síce sa začína obstarávanie, reálna výstavba je ďaleko. Náklady sú navyše veľmi vysoké – až 1,5 miliardy, pre náročné úseky. Úsek okolo Turian má takmer 14 kilometrov a zahŕňa dva tunely – Korbeľka (skoro 6 km) a Havran (skoro 3 km). Realizácia bude výzva, no ako vieme, krajina má aj pri nekomplikovaných úsekoch problémy. Podľa NKÚ štátu trvá postaviť diaľnicu asi 14 rokov, a hoci to s touto časťou D1 vyzerá nádejne, realita nemusí byť až tak ružová.
Medzi extrémne odložené projekty patria strategické rýchlostné cesty R6 a R8. Doprava medzi západom a východom, ale aj stredom Slovenska sa stále musí spoliehať na okresné cesty. To vedie k zápcham a sťaženému prístupu do Prievidze, Rožňavy či Košíc. R6 presahuje rovnako ako D1 do európskej TEN-T siete, pretože má ísť od Púchova po hranice s Českom.
„Podľa súčasných plánov by sa jej úseky nemali začať stavať do roku 2028 a plné dokončenie nie je očakávané pred rokom 2050. Takýto dlhý časový horizont výrazne oslabuje prínos projektu a zvyšuje riziko zastarania plánov,” upozornil Kasala.
Nitriansky región tiež nie je ideálny, čo sa dopravy týka. R8, ktorá spája Nitru, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou nie je stále vystavaná a podľa Kasalu plány naznačujú, že sa jej nedočkáme celé dekády. „To znamená, že regióny, ktoré by túto cestu využívali, ostávajú menej dobre dostupné v porovnaní s inými časťami krajiny,” vytkol odborník zo Zelenej vlny. Odhadol, že jej najdôležitejšia časť sa začne stavať po roku 2030 a rok dokončenia je rovnako abstraktný, ako pri R6 – 2050.
Celkový koridor od severu na juh, teda stredné Slovensko, nemá jednotnú a logicky napojenú sieť. „Chýba robustné severojužné spojenie v strednej časti SR, predovšetkým rýchlostné cesty, ktoré by prepojili viac východ-západné a severno-južné trasy,” pripomenul Kasala.
Ministerstvo dopravy absenciu trás nevidí tak negatívne. „Všetky kľúčové dopravné projekty sú buď dokončené, alebo sa nachádzajú vo vysokom stupni prípravy. Do programového vyhlásenia sa dostalo aj dokončenie R4 až po hranice s Poľskom, ktoré rovnako považujeme za kľúčový projekt. V súčasnosti obstarávame poradcu, ktorý posúdi, či je vhodné stavať ho formou PPP,” uviedla Poláčiková.
Pokles príjmov železničiarov spôsobilo zastavenie výroby viacerých surovín v krajine, akými je železo či uhlie. Týka sa to tak štátnych prepravcov, ako súkromných.
Bratislavské sny
Potom sú tu ale cestné stavby, pri ktorých by bol vplyv na premávku enormný, no je zjavné, že nikdy nevzniknú. Jedným z nich je bratislavské metro. Hoci jeho výstavba bola plánovaná už od čias socialistického režimu a budovalo sa postupne od 70. rokov, svetlo na konci tunela už najskôr neuzrie.
Pôvodne mali linky obsluhovať oblasť až 25 km za hlavným mestom. Doviezli by sme sa do Záhorskej Bystrice, Stupavy, Modry, Pezinka, Bernoláka, Senca či Rusoviec. Jedným z dôvodov, prečo sa nepostavilo, bola najmä chabá politická vôľa pristúpiť k projektu sovietskeho typu metra, keď na neho boli vyčlenené peniaze. K tomu sa pridal aj pád režimu v 89-tom. Vtedy už bolo jasné, že veľký sen komunistov mať z Bratislavy miliónové mesto, nie je reálny. Mesto si už malo metro financovať samé, bez pomoci štátu.
Ďalším ambicióznym projektom bola Severná tangenta. Plánovali ju ako obchvat Bratislavy na severe, prepojiť mala diaľnice D1 a D2. Zmyslom takto veľkého projektu bolo odľahčiť centrum mesta od prejazdu áut. Išlo by o systém tunelov a ciest vedených popod Kramáre, Hlavnú stanicu a Račianske mýto, ktoré by vytvorili alternatívnu rýchlu trasu pre vodičov smerujúcich naprieč mestom.
Uľavila by najmä Šancovej, Pražskej a historickému centru od nákladnej a tranzitnej dopravy. Predpokladalo sa, že by odľahčila od kolón celému mestu, ktoré vznikajú aj preťažením spomínaných ulíc. Súčasťou mali byť tri tunely, Kamzík, Sitina II a Devínska Kobyla.
Podobne ako metro, aj tangenta bola skôr nereálnym snom. Pre extrémnu náročnosť vedenia v zložitom teréne – tunelmi aj povrchovo, by výstavba trvala desaťročia. Mesto ani štát tiež nemajú 100 miliónov eur aby ju zaplatili. Tiež nie je súčasťou medzinárodnej spojnice TEN-T, čím automaticky odpadá možnosť zaplatiť ju z eurofondov. Projekt nemal ani len vybraný variant, harmonogram či projektovú dokumentáciu. Mesto tiež medzičasom prišlo o viaceré kľúčové pozemky.
Ministerstvo dopravy však opäť oživilo tunel Karpaty. Ide o sporný projekt s dĺžkou okolo 12 km a odhadovanou cenou 1,6 miliardy eur. Bol by tak nielen najdlhším tunelom na Slovensku, ale aj najdrahším. Tak vysoká suma je problémom nielen preto, že naň štát nemá, ale aj preto, že ak by ho postavil cez PPP model, extrémne by sa zadĺžil. Stavba by na seba nezarobila, a prínos tunela ani nie je úplne nepriestrelný.
Projekt má potenciálne odľahčiť D2, Sitinu a most Lafranconi, najmä kolóny zo Záhoria. Prvým problémom však sú nepresné dáta, tunelu chýbajú analýzy a zatiaľ to vyzeralo tak, že by odklonil iba 10 percent tranzitu. Podľa Útvaru hodnoty za peniaze, projekt nezlepší dopravu v Bratislave do roku 2050 v porovnaní s alternatívami ako je Račiansky okruh a nie je ani v súlade s plánom mobility kraja. Tiež sa mu vyčítalo, že neberie do úvahy MHD a podporuje iba autá, čo môže situáciu zhoršiť.
Napriek tomu, že sa voči nemu odvolala v procese schvaľovania dosahu na životné prostredie (EIA) dokonca Národná diaľničná spoločnosť, projekt môže byť nápomocný – ako alternatívna trasa, keďže tunel Sitina ani most Lafranconi nemajú v prípade nehôd alebo potrebnej údržby obchádzku. Ale podľa ÚHP je cena za prínos príliš vysoká, neefektívna.
No iba príprava štúdie vychádza na 23 miliónov eur, preto je reálne riziko, že hneď ako sa vymení vláda, projekt sa zastaví pre jeho neekonomickosť. Vyplytvať takto vysokú sumu si krajina nemôže dovoliť a výstavba by navyše mohla trvať dekády.
Železnice na tom nie sú o nič lepšie
Alternatívou k autám by mohli byť vlaky, ale ani na tom sa nemá Slovensko čím pochváliť. Železnice SR (ŽSR) pred časom pre Pravdu sa vyjadrili, že Slovensko nepotrebuje budovať nové trasy, ale obnovovať tie existujúce. V realite je však dlh modernizácie vysoký a ohlásené rekonštrukcie idú pomaly, nehovoriac o tom, že peniaze po desaťročiach podfinancovania proste nestačia.
Expert na železničnú dopravu, Jiří Kubáček, súhlasí s tým, že naša sieť tratí je hustá a problémom nie sú nepostavené koľaje. Vytkol však ŽSR, že sa príliš zamerali na rekonštrukcie vybraných úsekov a preto zanedbáva všetko ostatné: bežnú údržbu dôležitých tratí, investície do automatizácie aj do moderných zabezpečovacích zariadení, akým je aj ETCS.
Ak by ŽSR investovala do automatizácie a diaľkového riadenia staníc, ušetrila by množstvo ľudí, ktorých dnes nemá. A keby lepšie udržiavala existujúce trate, bola by spoľahlivejšia celá sieť, nielen jeden hlavný koridor. „Legislatíva, najmä tá stavebná, je skonštruovaná pomerne alibisticky, veľmi neflexibilne,” vysvetlil Kubáček s tým, že ak by ŽSR zvážili aj ostatné, lacnejšie možnosti, dokončilo by sa toho viac.
„Veľkým problémom je modernizácia tých zmysluplných tratí, na ktorých dnes nedokážeme skonštruovať symetrický hodinový takt osobných vlakov,” vysvetlil Kubáček. Ide o to, že nedokážeme stabilne naplánovať dochvíľnosť grafikonu, pretože trate sú pomalé, často jednokoľajové a meškajú.
Ak jeden vlak mešká alebo musí čakať na iný, celý takt sa rozpadne. Príkladom sú podľa odborníka vlakové spoje Humenné – Medzilaborce, Prešov – Bardejov, Tisovec – Jesenské, ktoré nie sú pre ŽSR priorita, ale mali by byť. Výsledkom je, že doprava sa stáva brzdou rozvoja regiónov, bezpečnosti aj konkurencieschopnosti krajiny.
Ďalej sú to trate, kde sa pre poškodenia rozpadá grafikon (ako Horná Štubňa – Prievidza). K tomu sa pridáva aj fakt, že v zlom stave sú aj budovy vlakových staníc a tie by mali byť projektom sám o sebe, ktorý by cestovanie o dosť viac spríjemnil aj zatraktívnil.Čítajte viac Tajomstvo bratislavského metra, ktoré sa nikdy nepostavilo. Odborník varuje, električky stačiť nebudú
Čo krajinu brzdí?
Podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja sú dôvodom, prečo nám chýbajú základné projekty, opakované zmeny priorít vlád, slabá príprava projektov, ale aj nefunkčné verejné obstarávanie. „Dôsledkom je, že projekty sú stále v preplánovaní, ale málokedy v realizácii,” súhlasil Kasala. Matej pre Pravdu upozornil na to, že sme tiež jediní v únii, kto nedokáže čerpať ani eurofondy na čas a efektívne, hoci sme od nich závislí.
K tomu sa pridáva aj extrémne dlhé povoľovanie a byrokracia – kým prejdeme od štúdie k stavbe, uplynie aj 12 rokov, počas ktorých iné krajiny rovno postavia celý projekt. Aj obstarávanie by sa hodilo odkomplikovať – ak sa objavia chyby, alebo námietky, projekt sa musí prepracovať. No trvá to roky a naberá meškanie. Okrem toho, vyberá sa uchádzač, ktorý dá najnižšiu cenu a neraz ide o nekvalitu, ktorá sa zistí až počas výstavby – a treba opravy ešte pred dokončením projektu.
„Slovensko má jeden z najdlhších schvaľovacích procesov v EÚ. Zákony o stavebnom konaní, EIA a majetkovoprávnom vysporiadaní navzájom nespolupracujú,” uviedol Kasala s tým, že potrebujeme realistické štúdie a tím, ktorí by ich kontroloval vopred. „V praxi sa stáva, že dokumentácia stojí na jednej organizácii mesiace či roky, lebo nemá kapacity alebo má iné priority,” vytkol.Čítajte viac Rok veľkých zmien v doprave? Diaľnice, obchvaty aj železnice, tieto projekty vám skrátia cestu ešte tento rok
Rezort dopravy súhlasí, že procesy sú dlhé a počas pôsobenia aktuálneho ministra to plánujú zmeniť. „Prípravné procesy boli v minulosti na Slovensku veľmi zdĺhavé, aj preto sme pripravili zákon o strategických investíciách, ktorého cieľom je skrátiť prípravu projektov približne na polovicu,” vysvetlila hovorkyňa ministerstva.
Zároveň má krajina problém so získavaním pozemkov pre dopravné stavby. Systém je skostnatelí a trvá roky, kým štát poodkupuje množstvo drobných parciel a podohaduje sa s majiteľmi. Nemá na ne v podstate žiadne páky. „Nemáme efektívny mechanizmus zrýchleného vyvlastnenia pre verejnoprospešné stavby,” dodal Kasala s tým, že stavba potom nemôže začať pre čakanie na 15 m2, ktoré vlastní 20 ľudí.