Stane sa Slovensko strategickým dodávateľom munície pre členské štáty EÚ? ZVS holdig uzavrela rámcovú zmluvu za 58 miliárd eur

Český Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) v novembri oznámil, že české ministerstvo obrany nesmie uzavrieť rámcovú zmluvu na dodávky munície kalibru 30, 120 a 155 milimetrov od skupiny ZVS Holding z Dubnice nad Váhom, ktorú plánovalo podpísať bez súťaže.
Slovenský minister obrany Robert Kaliňák (Smer) už skôr uviedol, že sa nechystá vynaložiť 58 miliárd eur za muníciu. Táto suma – ako upozorňuje aj dnešná tlačová správa – predstavuje maximálny možný objem dodávok pri využití plnej kapacity slovenských muničných závodov počas siedmich rokov. „Štátom, ktoré by mali záujem o výrobky nášho obranného priemyslu, odkážeme, že tu majú rámcovú zmluvu, ku ktorej sa môžu pridať,“ povedal.
Zmluva je súčasťou ambiciózneho projektu, v rámci ktorého by sa Slovensko stalo strategickým dodávateľom munície pre členské štáty EÚ, uviedla CSG.Čítajte viac Kaliňákova a Černochovej dohoda pod paľbou. Český úrad zastavil nákup munície zo Slovenska, bol vraj nezákonný
„V súčasnosti už sú vedené rokovania s viacerými záujemcami, ktorí sa chcú k tejto slovenskej muničnej iniciatíve pripojiť,“ uviedol minister Kaliňák podľa komuniké.
Skupine CSG sa podarilo vybudovať reťazec muničných firiem s jadrom na Slovensku, ktorý znamená istotu dodávok z výroby na európskom území, uviedol šéf CSG Defence Jan Marinov. Schopnosti CSG v oblasti veľkorážovej munície podľa neho potvrdil aj projekt českej muničnej iniciatívy, ktorý významne prispel k obrane Ukrajiny proti ruskej agresii.
Zmluva počíta s tým, že sa ZVS Holding stane dodávateľom delostreleckej munície kalibru 155 mm, tankovej munície kalibru 120 mm či kanónovej munície kalibru 30 a 35 mm nielen pre Slovensko, ale najmä pre ostatné štáty EÚ. Slovensko ponúka ďalším členským štátom EÚ, aby sa k rámcovej zmluve pripojili v režime vláda-vláda.Čítajte viac Zbrojárska spoločnosť CSG je najrýchlejšie rastúca veľká obranná spoločnosť v Európe, zdvojnásobila príjmy
Slovensko chce z programu SAFE priamo čerpať 2,3 miliardy eur, z čoho je na nákup veľkorážovej a stredorážovej munície pre potrebu Ozbrojených síl SR alokovaných 38,5 milióna eur, uvádza tlačová správa.
Generálny riaditeľ ZVS Holding Jakub Krchňavý označil uzavretie rámcovej zmluvy za míľnik. „Vďaka rozhodnutiu EÚ výrazne posilňovať obranné kapacity a zvyšovať výdavky na bezpečnosť sa otvára priestor pre stabilné, transparentné a dlhodobo udržateľné dodávky európskej munície,“ uviedol. Tento záväzok podľa neho prispieva k bezpečnosti Európy a zároveň posilňuje slovenský obranný priemysel a zamestnanosť v regióne.