Toľko snehu im môže závidieť celé Slovensko. Ľudia pri malebnej dedinke sa zobudili do rozprávkového rána

Zábery z Kráľovej hole, kde sa do krásne zasneženého rána zobudili ľudia z regiónu, ale aj z mohutného vrcholu Minčol v Lúčanskej Malej Fatre, ktorý patrí k obľúbeným cieľom turistov. Toto sú najsledovanejšie videá týždňa, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

06.12.2025 05:00

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Zdroj: mReportér: Ján Margeta

Zasnežená Kráľova hoľa ponúka počas zimy čisté a prehľadné výhľady na Nízke Tatry aj okolité doliny. Vrchol pokrýva súvislá vrstva snehu, ktorá zvýrazňuje jeho jednoduché a otvorené tvary. Výstup je v zime náročnejší, no zároveň prehľadný a dobre orientačne čitateľný. Na vrchole často fúka studený vietor, preto sa tam zvyčajne zdrží len málo turistov. Celkovo pôsobí zimná Kráľova hoľa veľmi pokojne. Tradičnou vstupnou bránou na Kráľovu hoľu je obec Šumiac. Do takto krásne zasneženého rána sa zobudili ľudia z regiónu.

Zdroj: mReportérka: Ľubka Šeroňová

Zasnežený Minčol pôsobí v zime ako tichý, široký chrbát Lúčanskej Malej Fatry s otvorenými výhľadmi. Jeho vrchol vo výške 1364 metrov často pokrýva súvislá biela vrstva, ktorá zvýrazňuje jemné vlny okolitej krajiny. Cesta naň vedie cez lesy a lúky, ktoré sa v zime menia na pokojné, zasnežené planiny. Z vrcholu vidno hlavný hrebeň Malej Fatry, Šípsku Fatru aj vzdialenejšie hory. Vďaka svojej prístupnosti a nenáročnosti patrí Minčol v zime k obľúbeným cieľom turistov.

„ Z Višňového (pri Žiline) ponoreného v hmle som sa vybrala na vrch Minčol .V dedine hmla a zima a na horách krásna inverzia a teplo,“ vyjadrila sa k svojej obľúbenej túre naša mReportérka Ľubka.

