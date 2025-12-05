Kam sa bežný človek nikdy nedostane. Za múrmi Vatikánu odhalili slovenské dielo

Vo Vatikánskych záhradách na davy tlačiacich sa turistov rozhodne nenatrafíte. Bez kontroly a sprievodcu do nich „bežný smrteľník“ len tak nevstúpi. Časť priestoru je celkom privátna pre predstaviteľov Vatikánu, verejnosť sa všade nedostane. Záhrady s množstvom vzácnych rastlín a stromov, vrátane slovenskej lipy, patrili k obľúbeným miestam aj bývalých pápežov. Nachádzajú sa v nich replika lourdskej jaskyne, jubilejný zvon, ktorý zazvonil len jediný raz v roku 2000, ale aj pápežský heliport.Čítajte viac Pellegrini vo Vatikáne: Pápež sa zaujímal o zmenu našej ústavy, nevylúčil skorú návštevu Slovenska
Exkluzívne miesto
Dielo nainštalovali na historickom múre, ktorý po stáročia chránil Baziliku svätého Petra, hneď vedľa maltézskej mozaiky. Pred víkendom ju tam slávnostne odhalil prezident Peter Pellegrini. Ako priblížil, nápad so slovenskou mozaikou vznikol počas Jubilejného roka 2025 a národnej púte.
„Je to pre nás obrovská pocta, pretože sme dostali exkluzívne miesto a možnosť inštalovať mozaiku ako symbol viery a Slovákov, ktorí sa hlásia k viere, a zároveň, aby sme kúsok Slovenska mali navždy v týchto nádherných priestoroch Vatikánskych záhrad,“ vyzdvihol.
Súčasťou mozaiky je nielen Sedembolestná Panna Mária, ale aj slovenský štátny znak. „Som vďačný Vatikánu, že nám dovolili nainštalovať ju, pretože to je celkom komplikovaný proces, nedeje sa to často,“ ocenil.
Za mozaikou stojí gréckokatolícky kňaz Kamil Dráb. Ako priblížil, mala by nielen zaujať, ale aj priniesť pozitívne emócie. Jej téma je podľa jeho slov veľmi jednoduchá. „Je veľmi blízka Slovensku, a zároveň je silným nositeľom duchovných hodnôt. Hovoríme o mozaike Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska. Samotný dizajn a námet je trochu paralelou mozaiky, ktorá sa nachádza v Slovenskom ústave Cyrila a Metoda tu vo Vatikáne,“ opísal Dráb.
Na mozaike pracovali dvaja ľudia zhruba tri mesiace. Najskôr sa rozkreslil celý dizajn do mierky 1:1, nasledovala revízia farebnosti, materiálu a štruktúry. „Potom už len lepidlo a s veľkou dávkou trpezlivosti sa človek musí, aj v takom vnútornom stíšení, pustiť do práce,“ pokračoval.
Tehlička zo Svätej brány
Slovenská delegácia si z Vatikánu odnáša špeciálny „suvenír“ – tehličku, ktorá bola súčasťou Svätej brány z Baziliky svätého Petra.
„Tehlička tvorila súčasť múru, ktorým bola zamurovaná Svätá brána od roku 2015, kedy bol ostatný Jubilejný rok. Na začiatku tohto aktuálneho jubilejného roka pápež František musel pri otváraní takpovediac dať pokyn, aby bola odmurovaná a rozobratá. Jednotlivé tehly sa stali akoby súčasťou posolstva, že sa otvára svätý rok," opísal bratislavský arcibiskup Zvolenský.
Vzácnu tehličku uložia v Katedrále svätého Martina v Bratislave. „Bude prístupná verejnosti a ostane pre nás krásnym symbolom otvorenia jubilejného roka,“ povedal Zvolenský. „Má byť znakom spojenia s pápežom, akoby takéto duchovného spoločenstva s tým, ktorý stojí na čele cirkvi,“ tlmočil posolstvo. Umiestnenie mozaiky neďaleko pápežského sídla považuje Zvolenský za veľký dar. Ocenil, že aj slovenská časť katolíckej cirkvi je sprítomnená vo Vatikánskych záhradách.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober skonštatoval, že inštalácia diela predstavuje hrdosť, ktorú národ potrebuje. „Je to výnimočné dielo. Plánujeme osadiť, ak bude Božia vôľa a súhlas Vatikánu, ešte Cyrila a Metoda – sú to naši patróni. Druhá vec je, že je tu zasadená lipa spred 31 rokov, kedy sme sem priniesli vianočný stromček. Práve vtedy prezident Kováč navrhol, aby sme okrem stromčeka zasadili aj lipu,“ dodal Bober.