Zlatníctvo v centre Košíc prepadol vo štvrtok ozbrojený lupič

„Po tom, čo predavačky jedného zo zlatníctiev predložili doposiaľ neznámemu páchateľovi palety s prsteňmi, ten z ľavého vrecka svojej bundy vytiahol doposiaľ nezistenú strelnú zbraň, pravdepodobne však plynovú pištoľ, a so slovami ‚a teraz to nie je sranda, stoj, ani sa nepohni‘, neznámu zbraň nabil a po celý čas nabitou zbraňou striedavo mieril na obidve predavačky,“ uviedla hovorkyňa.
Následne muž vytiahol papierovú tašku a prikázal predavačkám, aby do nej ukladali prstene, pričom im v tom sám pomáhal. Vyrušil ho však ďalší pracovník predajne, páchateľ sa zľakol, vzal tašku, v ktorej mal uložených 82 dámskych a pánskych prsteňov zo žltého kovu a chcel z predajne ujsť.
„Pracovník predajne sa za ním rozbehol, a vtedy na neho páchateľ jedenkrát vystrelil z pravdepodobne plynovej zbrane, a potom aj s lupom ušiel na doposiaľ neznáme miesto,“ priblížila Ivanová s tým, že nikto z pracovníkov neutrpel zranenia.
Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin lúpeže. Keďže prebiehajú procesné úkony, bližšie informácie podľa hovorkyne aktuálne nie je možné poskytnúť.