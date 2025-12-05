Pravda Správy Domáce Zlatníctvo v centre Košíc prepadol vo štvrtok ozbrojený lupič

K ozbrojenej lúpeži došlo vo štvrtok popoludní v zlatníctve v centre Košíc. Lupič si odniesol desiatky prsteňov zo žltého kovu, predbežná škoda bola vyčíslená na 40-tisíc eur. Potvrdila to košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

05.12.2025 16:22
„Po tom, čo predavačky jedného zo zlatníctiev predložili doposiaľ neznámemu páchateľovi palety s prsteňmi, ten z ľavého vrecka svojej bundy vytiahol doposiaľ nezistenú strelnú zbraň, pravdepodobne však plynovú pištoľ, a so slovami ‚a teraz to nie je sranda, stoj, ani sa nepohni‘, neznámu zbraň nabil a po celý čas nabitou zbraňou striedavo mieril na obidve predavačky,“ uviedla hovorkyňa.

Následne muž vytiahol papierovú tašku a prikázal predavačkám, aby do nej ukladali prstene, pričom im v tom sám pomáhal. Vyrušil ho však ďalší pracovník predajne, páchateľ sa zľakol, vzal tašku, v ktorej mal uložených 82 dámskych a pánskych prsteňov zo žltého kovu a chcel z predajne ujsť.

„Pracovník predajne sa za ním rozbehol, a vtedy na neho páchateľ jedenkrát vystrelil z pravdepodobne plynovej zbrane, a potom aj s lupom ušiel na doposiaľ neznáme miesto,“ priblížila Ivanová s tým, že nikto z pracovníkov neutrpel zranenia.

Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin lúpeže. Keďže prebiehajú procesné úkony, bližšie informácie podľa hovorkyne aktuálne nie je možné poskytnúť.

