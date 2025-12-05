Iniciatíva Lekári nahlas vyzýva premiéra, aby odvolal Kotlára z funkcie

„Každý deň, počas ktorého Peter Kotlár zotrváva vo svojej funkcii, podkopáva dôveru verejnosti v medicínu založenú na dôkazoch a šíri pochybnosti v oblasti verejného zdravia. Dôsledkom je namiesto edukácie neistota pacientov a odmietanie odporúčaných preventívnych a liečebných postupov. Táto situácia môže viesť až k stratám na životoch,“ uviedli lekári.
Skritizovali Kotlárove vyjadrenia o tom, že krv ľudí očkovaných proti ochoreniu COVID-19 je nepoužiteľná. „Považujeme za nevyhnutné upozorniť, že ide o nepravdivé tvrdenie. Ide o hoax, ktorý je v priamom rozpore s vedeckým poznaním a princípmi modernej medicíny. Okrem toho krv darcov nie je možné spätne rozlíšiť podľa toho, či boli alebo neboli očkovaní,“ podotkli.
Zároveň zdôraznili, že darovanie krvi môže zachrániť až tri ľudské životy a transfúzie každoročne zachraňujú milióny životov. „Najmä u žien pri pôrodoch, detí s ťažkou anémiou a pacientov po úrazoch či operáciách,“ dodali odborníci.