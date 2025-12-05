Blanár a Sybiha otvorili v Prešove Generálny konzulát Ukrajiny

„Otvárame tento generálny konzulát v zložitej situácii, keď ruská agresia voči Ukrajine pokračuje a my to, čo robíme – našu obranu – robíme pre spoločný európsky dom, nielen pre seba. Ukrajinský národ drží obranu spoločných európskych hodnôt. To je tiež uznanie úlohy Slovenska, úlohy vašej krajiny. Od prvej chvíle stojíte pri nás, počas brutálnej ruskej agresie voči Ukrajine. Otvorili ste svoje domovy a svoje srdcia pre našich ľudí. My si to veľmi ceníme a je to naozaj z vašej strany neoceniteľný vklad,“ uviedol Sybiha.
Podľa jeho slov by chcel, aby v povojnovom čase aj jeho krajania mali možnosť cestovať po Slovensku a mohli obdivovať jeho krásy, čo je jedna z misií generálneho konzulátu.
„Dnes v Prešovskom kraji žije okolo 40.000 ukrajinských občanov, je to veľký počet. Pre Ukrajinu je to jedna z priorít, aby sme zabezpečili práva pre našich spoluobčanov, zabezpečili pre nich potrebné služby, zjednodušili ich život a boli bližšie k nim. Je to zároveň aj nový bod súčinnosti medzi oboma našimi krajinami,“ skonštatoval Sybiha.
Blanár v príhovore vyjadril solidaritu s trpiacim ukrajinským ľudom. Ministra zahraničných vecí Ukrajiny ubezpečil, že SR bude vždy myslieť na utrpenie Ukrajincov a bude sa maximálne snažiť, tak ako doposiaľ, pomáhať ho zmierňovať.
„Slováci po tom, ako Ruská federácia napadla Ukrajinu, otvorili svoju náruč a v prvom období prešlo cez Slovensko viac ako 2.000.000 utečencov z Ukrajiny. Mnohí sa rozhodli ostať na Slovensku a Slováci im s veľkým srdcom poskytli svoje domovy, aby sa mohli ubytovať a toto ťažké obdobie prežiť ako-tak v dôstojných podmienkach. Len v Prešovskom kraji je 40.000 Ukrajincov, ale podľa štatistík, ktoré máme a neustále sa menia, máme asi 160.000 alebo 170.000 Ukrajincov, ktorí sú na Slovensku,“ priblížil Blanár.
Generálny konzulát v Prešove fungoval do roku 2014. Obnovenie jeho činnosti je podľa ministra dôkazom, že ukrajinská strana má záujem o svojich občanov, ktorí žijú na Slovensku, a zároveň aj dôkazom toho, že SR sa chce postarať a vytvoriť dobré podmienky pre občanov Ukrajiny, ktorí žijú na Slovensku.
„Generálny konzulát bude svojím spôsobom aj dohliadať spoločne s naším konzulátom v Užhorode na plnenie všetkých projektov, na ktorých sme sa dohodli v rámci cestovnej mapy,“ vysvetlil šéf rezortu slovenskej diplomacie.
Ukrajina v súčasnosti podľa neho najviac potrebuje trvalý mier. „Slovenská republika rovnako aj spoločne s našimi kolegami z Európskej únie podporuje mierové úsilie, aj keď vieme, že to bude ťažké, ale je to jediná cesta, ako zastaviť nezmyselné zabíjanie a začať opäť budovať mierový čas v Európe, ale predovšetkým Ukrajinu, pretože tá to bude potrebovať najviac,“ dodal Blanár.