Na Šturci si dajte pozor, na vozovku tam padajú skaly

Na horskom priechode Šturec v úseku od šiesteho do trinásteho kilometra padajú skaly na vozovku. Vodičov pred rizikom varuje Slovenská správa ciest (SSC).

05.12.2025 17:21
Na webe zjazdnost.sk cestári tiež upozorňujú, že na cestách nižších tried v okolí Trstenej je na vozovke miestami zľadovatený sneh.

Stellacentrum pripomína, že nehodu odstraňujú medzi Krásnohorským Podhradím a Rožňavou. „Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Na mieste sú záchranné zložky,“ uvádza. Dodáva, že neprejazdný je aj úsek rýchlostnej cesty R1 Zvolen – Banská Bystrica v dôsledku nehody kamióna, ktorý pred Banskou Bystricou strhol diaľničné návestie. „Pred výjazdom Kremnička je potrebné pokračovať po starej ceste,“ informuje.

