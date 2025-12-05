Pravda Správy Domáce Vnútro ukončilo tender na nové hasičské autá za 40 miliónov eur, vraj ušetrilo dva milióny

Verejné obstarávanie na cisternové automobilové striekačky CAS 30 pre Hasičský a záchranný zbor prinieslo úsporu viac ako dva milióny eur oproti pôvodne odhadovanej cene. Ministerstvo vnútra to oznámilo v súvislosti s ukončením tendra, informovalo tiež, že s víťazným uchádzačom uzatvorilo zmluvu.

05.12.2025 20:07
Prezident HaZZ Adrián Mifkovič pripomenul, že potrebu obnoviť zastaralú hasičskú techniku potvrdil aj Úrad hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a projekt obnovy cisternových striekačiek bol zaradený medzi prioritné projekty v investičnom pláne rezortu vnútra. „HaZZ postupne obnovuje techniku, ktorá bola vyrobená a zakúpená v rokoch 2009 až 2012, tak je to aj v prípade automobilových cisterien CAS 30. Parametre nových vozidiel zohľadňujú už aj potrebu z našej zásahovej praxe,“ priblížil Mifkovič.

Rezort vnútra vstúpil do tendra s cieľom obstarať 68 kusov cisternových automobilových striekačiek s predpokladanou hodnotou zákazky 40,7 milióna eur s DPH. „Súťaž, ktorej výsledkom je rámcová dohoda na dobu 48 mesiacov, priniesla výslednú cenu za striekačky 38,4 milióna eur s DPH,“ priblížil hovorca MV Matej Neumann. Dodal, že z celkového počtu 68 vozidiel plánuje HaZZ nakúpiť v prvej etape 34 kusov. „Nákup ďalších vozidiel je v pláne podľa dostupnosti finančných zdrojov,“ uviedol.

Cisternové automobilové striekačky CAS 30 sú určené na dopravu veľkého množstva hasiacich látok, vody a peny na miesto požiaru. Okrem hasiacich látok vedia na miesto požiaru prepraviť aj hasičské jednotky spolu s príslušenstvom. Nové, obstarané vozidlá sú prispôsobené na nasadenie do ťažko dostupného terénu, ich súčasťou je lanový navijak, ale aj základné zdravotnícke vybavenie a potrebná doplňujúca technika – náradie, motorové píly, akumulátorové vŕtacie skrutkovače, uhlové brúsky a podobne.

