Vnútro ukončilo tender na nové hasičské autá za 40 miliónov eur, vraj ušetrilo dva milióny

Prezident HaZZ Adrián Mifkovič pripomenul, že potrebu obnoviť zastaralú hasičskú techniku potvrdil aj Úrad hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a projekt obnovy cisternových striekačiek bol zaradený medzi prioritné projekty v investičnom pláne rezortu vnútra. „HaZZ postupne obnovuje techniku, ktorá bola vyrobená a zakúpená v rokoch 2009 až 2012, tak je to aj v prípade automobilových cisterien CAS 30. Parametre nových vozidiel zohľadňujú už aj potrebu z našej zásahovej praxe,“ priblížil Mifkovič.
Rezort vnútra vstúpil do tendra s cieľom obstarať 68 kusov cisternových automobilových striekačiek s predpokladanou hodnotou zákazky 40,7 milióna eur s DPH. „Súťaž, ktorej výsledkom je rámcová dohoda na dobu 48 mesiacov, priniesla výslednú cenu za striekačky 38,4 milióna eur s DPH,“ priblížil hovorca MV Matej Neumann. Dodal, že z celkového počtu 68 vozidiel plánuje HaZZ nakúpiť v prvej etape 34 kusov. „Nákup ďalších vozidiel je v pláne podľa dostupnosti finančných zdrojov,“ uviedol.Čítajte viac Hasiči bojovali s plameňmi hodiny. Požiar si vyžiadal životy matky a troch malých detí
Cisternové automobilové striekačky CAS 30 sú určené na dopravu veľkého množstva hasiacich látok, vody a peny na miesto požiaru. Okrem hasiacich látok vedia na miesto požiaru prepraviť aj hasičské jednotky spolu s príslušenstvom. Nové, obstarané vozidlá sú prispôsobené na nasadenie do ťažko dostupného terénu, ich súčasťou je lanový navijak, ale aj základné zdravotnícke vybavenie a potrebná doplňujúca technika – náradie, motorové píly, akumulátorové vŕtacie skrutkovače, uhlové brúsky a podobne.