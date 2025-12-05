Pravda Správy Domáce Najväčšia protidrogová akcia v dejinách: Hlavu gangu eskortovali z Nemecka na Slovensko

Slovenská polícia v spolupráci s nemeckými kolegami eskortovala dnes muža s iniciálami F. M. z Nemecka na Slovensko.

05.12.2025 20:39 , aktualizované: 20:46
Hlava drogového gangu s iniciálami F. M. počas prevozu z Nemecka n Slovensko.
Hlavu gangu, ktorý rozložila Národná protidrogová jednotka v spolupráci s Eurojustom a Europolom v rámci najväčšej protidrogovej akcie, obvinili zo zločina založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou, informuje polícia na sociálnej sieti.

Policajné komandá 21. októbra pri akcii Linea zadržali 22 ľudí a 2 276,07 kilogramov kokaínu v hodnote 175 miliónov eur. Vyšetrovateľ obvinil desať osôb, ide o sedem Slovákov a troch Maďarov. Do prípadu zapojili 450 policajtov z rôznych policajných útvarov. Hlavu družiny, občana Maďarska s iniciálkami F. M., zadržali na letisku v Nemecku.

„Ste svedkami najväčšej protidrogovej akcie,“ povedala na konci októbra policajná šéfka Jana Maškarová. Dokazuje to podľa nej, že Policajný zbor vie spolupracovať s bezpečnostnými zložkami v zahraničí. Zadržali aj finančnú hotovosť vo výške 365 650 eur a luxusné vozidlá. Na Slovensku spravili deväť domových prehliadok.

Okrem toho odhalili nelegálnu výrobňu cigariet v Novom Meste nad Váhom, vrátane 14 až 15 ton tabaku určeného na výrobu cigariet. Na osobnej slobode v tejto súvislosti obmedzili sedem Ukrajincov. Prípad si prevzal Kriminálny úrad finančnej správy.

Prípad súvisí s vlaňajším zaistením kokaínu v hodnote viac ako 175 miliónov eur v Dominikánskej republike. Rozsiahla policajná akcia sa uskutočnila 21. októbra na území Slovenska, Maďarska, Španielska a Nemecka.

Zločinecká skupina mala na území Slovenska, Maďarska a Španielska cestou tzv. bielych koní vytvárať obchodné spoločnosti, prostredníctvom ktorých vykonávala objednávky reálneho tovaru z rôznych krajín sveta, najmä zo Severnej a Južnej Ameriky. Po nadobudnutí dôveryhodnosti pred tamojšími štátnymi orgánmi mali cez tieto spoločnosti objednávať tovar, v ktorom bol ukrytý kokaín.

