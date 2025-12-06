Pravda Správy Domáce Policajná inšpekcia rieši prípad policajta, ktorý mal biť Čecha na ubytovni. Útok sa vysielal naživo

Policajná inšpekcia sa zaoberá prípadom policajta, ktorý mal biť muža českej národnosti počas sťahovania sa z ubytovne v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici nariadil v tejto veci kontrolu.

06.12.2025 13:05 , aktualizované: 14:05
„Úrad inšpekčnej služby sa vecou zaoberá od okamihu zverejnenia videí. Aktuálne je v jeho pôsobnosti vedené trestné konanie,“ uviedla Dobiášová.

Incident mal byť podľa denníka Sme, ktorý o prípade informoval, vysielaný naživo na sociálnej sieti. Muž pôvodom z Albánska, no s českou národnosťou na Slovensku pracoval na stavbe neďaleko fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.

KR PZ v Banskej Bystrici vo svojom stanovisku uviedlo, že policajtov na miesto udalosti v sobotu (29. 11.) privolala majiteľka domu po tom, čo sa k nej jej nájomník správal agresívne, odmietal opustiť izbu, verbálne ju napádal a poškodzoval zariadenie izby. Po príchode policajtov uviedla, že muž mal poškodzovať zariadenie domácnosti a fyzicky napádať aj jej otca.

Policajti následne vyzvali muža k predloženiu dokladov totožnosti, no ten na nich verbálne útočil, správal sa agresívne a na ich opakované výzvy nereagoval. „Muž u hliadky budil dôvodné podozrenie, že vykazuje známky požitia omamných a psychotropných látok. Keďže jeho agresívne správanie sa stupňovalo, na opakované výzvy policajtov nereagoval, boli voči nemu použité donucovacie prostriedky,“ uviedla polícia.

Keď sa upokojil, spoločne s majiteľkou sa presunuli do prenajatej izby. Po tom, čo v nej poukázala na poškodený majetok, prázdne fľaše a plechovky od alkoholických nápojov, muž opäť reagoval agresívnym správaním. „Osoba nereagovala na opakované výzvy policajtov a s hliadkou polície nespolupracovala, následkom čoho došlo počas zásahu k fyzickému kontaktu medzi týmto mužom a policajtmi,“ objasnila polícia.

Neskôr muž podľa polície zverejnil na sociálnej sieti video so subjektívnym komentárom k udalosti, pričom presný priebeh je predmetom prešetrenia kontrolných orgánov.

Prezidentka PZ Jana Maškarová v súvislosti s incidentom na sociálnej sieti uviedla, že si vyžaduje dôkladné preverenie. Pripomenula, že prípad je nezávisle preverovaný na ÚIS, aby bolo jasné, čo sa stalo a aké kroky sú primerané. Zároveň dôrazne odmietla akékoľvek konanie príslušníka PZ, ktoré môže u verejnosti vyvolať dojem zlyhania a oslabiť dôveru, ktorú sa snažia policajti svojou prácou občanom každý deň jasne ukázať.

„Ak sa potvrdí, že v tomto prípade došlo k pochybeniu, budú vyvodené dôsledky v súlade so zákonom,“ poznamenala a dodala, že dlhodobo prijímajú a priebežne posilňujú opatrenia, ktoré zvyšujú pripravenosť príslušníkov tak, aby mali jasné pravidlá, kvalitný výcvik a podmienky na výkon služby. „Ide o kontinuálny proces, ktorého cieľom je, aby každý policajt konal profesionálne, zákonne a s plným rešpektom k právam občanov,“ doplnila.

