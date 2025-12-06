Pellegrini zákon o ÚOO zrejme nepodpíše. Koalícia rieši vlastné hádky, nie problémy ľudí, povedal prezident

Koalícia by sa podľa neho mala vrátiť čím skôr k napĺňaniu programového vyhlásenia vlády a starať sa o to, aby sa ľuďom na Slovensku pokojnejšie, bezpečnejšie a lepšie žilo. „Ak sa však pozriem na to, či parlament celý týždeň riešil veci, aby sa ľuďom pokojnejšie, bezpečnejšie a lepšie žilo, tak nemám ten pocit. Nerozumiem tomu a verejne sa pýtam, prečo bola urgentnosť tohto návrhu taká silná, že kvôli tomu musela zasadnúť vláda v sobotu a v skrátenom legislatívnom konaní okamžite poslať tento zákon ako najvyššiu prioritu tejto krajiny do parlamentu. Ako občan sa pýtam, ako sa mne zlepší život vďaka tomu, čo tam celý týždeň parlament predvádza,“ povedal Pellegrini. Celý proces pretláčania tohto návrhu považuje prezident za veľmi nedôstojný. Nerozumie tomu, prečo to vláda, ak chcela, neriešila dva roky, ale musela zasadnúť v sobotu.
Zákon o ÚOO zrejme nepodpíše
Pellegrini uviedol, že s vysokou pravdepodobnosťou zákon nepodpíše a vráti ho do parlamentu. „Chcem mať istotu, že Slovensko nebude mať kvôli tomu problémy nielen na domácej scéne, ale aj medzinárodnej, pretože som čítal odkazy aj nejakú komunikáciu, ako prebiehali rokovania v Bruseli, a tie pochybnosti zo strany Bruselu tam ešte stále sú,“ poukázal.
Podľa neho sa treba na celú vec pozerať komplexnejšie, a nie len na to, či má nejaká konkrétna osoba zostať na svojej stoličke. „Ide o to, aký signál vyšleme ako demokratická krajina navonok, akým spôsobom prispievame k nejakej garancii ústavnosti a stability nášho právneho systému. Ak má niečo trvať päť rokov, tak by to aj malo trvať päť rokov a nie dva,“ dodal. Predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová sa už stretla s odborníkmi z prezidentskej kancelárie, ktorí pripravia stanovisko pre prezidenta. Keď ho minister vnútra Matúš Šutaj Eštok požiada o stretnutie, stretne sa s ním.
Vláda sa podľa prezidenta svojimi hádkami začína podobať tej predošlej, ktorú kritizovala. „Neplní tak svoj sľub, ktorý je zadefinovaný aj v programovom vyhlásení vlády. Ľudia asi nemajú pocit, keď pozerajú správy, že by sa tu pokojnejšie žilo,“ kritizoval Pellegrini. Vidí určitú paralelu aj k obdobiu mečiarizmu. „Opäť sme tam, kde sme boli pred 27 rokmi, že podporovatelia jednotlivých politických táborov vedú súboj,“ poznamenal.Čítajte viac Žilinka sa pustil do Šutaja Eštoka. Likvidácia úradu oznamovateľov nás môže vyjsť draho
Prezident je presvedčený, že ľudia na Slovensku si politiku príliš vtiahli do svojich osobných životov, čo spôsobuje veľké napätie v spoločnosti. Odporúča väčší odstup od politiky. Ak chce súčasná koalícia dovládnuť do riadnych parlamentných volieb, je pre ňu podľa neho jediným východiskom zacieliť svoje priority čisto na riešenie problémov ľudí a tejto krajiny. Odporúča jej čo najviac sa vyhýbať riešeniu vlastných sporov, najmä nie na verejnosti. Ak v tom bude pokračovať, môže sa nedôvera ľudí vo vládu ešte viac prehĺbiť. Kritizoval vyťahovanie zástupných tém a „obhajovanie krajiny pred nejakým nezmyselnými útokmi“.
Podľa Pellegriniho je určite prítomná aj tendencia, že spoločnosť by už rada videla na čele krajiny po toľkých rokoch niekoho iného ako Roberta Fica. „Určite sa v spoločnosti bude po tých dlhých rokoch prejavovať aj túžba zažiť niečo nové. V Európe je len pár politikov, ktorí stáli na čele krajiny tak dlho, napríklad Angela Merkel alebo Viktor Orbán,“ povedal. Prezident je presvedčený, že s premiérom Robertom Ficom majú spolu konštruktívny vzťah a vedia spolu pracovne komunikovať. Tvrdí, že nikto sa nemôže hnevať na neho za to, že v zásadným otázkach, keď nesúhlasí s postojom vlády, zákony skritizuje a vetuje, pretože – ako deklaroval pri nástupe do funkcie – chce byť prezidentom všetkých občanov.
Kritika opozície
Prezident kritizoval tiež opozíciu. „Tak, ako vidím, že má rezervy vláda a mohla by robiť rýchlejšie, efektívnejšie a viac doručovať výsledky pre ľudí, ani u tej opozície to nie je ružové. Je to dynamická a rázna kritika, no niekedy je to až prehnané. Opozícia nie je v takom stave, že by bolo vidno líderstvo a ľudia by jej boli ochotní odovzdať krajinu,“ myslí si Pellegrini. U opozície tiež vidí istú neobratnosť a neskúsenosť, naskakovanie ad hoc na témy, ktoré nemá premyslené, ako napríklad Benešove dekréty.
Politikom koalície aj opozície odkázal, nech sa radšej vrátia od agresívnej politiky k slušnej, pretože tá sa ľudom určite viac páči, ako keď niekoho urazia. Politici sú podľa neho v zajatí algoritmov sociálnych sietí, pretože keď sa vyjadria tvrdšie a expresívnejšie, video sa viac šíri a má viac lajkov. „Nie som si istý, či viac zhliadnutí znamená aj väčšiu popularitu,“ podotkol. Pellegrini je čestným predsedom Hlasu-SD, ako však hovorí, reálne sa v strane neangažuje. „Teraz už len pozerám, nie vždy s nadšením, ako narábajú s tým, čo som im nechal,“ poznamenal. Kauzy strany Hlas ho podľa jeho slov, samozrejme, vyrušujú.Čítajte viac Pellegrini kritizuje Fica: Mal by si uvedomiť, že nie je predsedom len svojich voličov. Odmieta premiérove slová o 17. novembri