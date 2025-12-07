Pravda Správy Domáce Na cestách je miestami hmla, na horskom priechode Šturec padajú kamene

Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov obmedzuje viditeľnosť v lokalitách Bratislava, Pezinok, Senec, Myjava, Holíč, Kriváň a Iliašovce. Na ceste I/14 na horskom priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer padajú na vozovku skaly.

07.12.2025 11:09
Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnost.sk. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý.

Rovnako zjazdné sú cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. „Miestami zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter sa vyskytuje na cestách III. triedy v obvode Trstená,“ upozornila SSC.

