Na cestách je miestami hmla, na horskom priechode Šturec padajú kamene

Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnost.sk. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý.
Rovnako zjazdné sú cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. „Miestami zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter sa vyskytuje na cestách III. triedy v obvode Trstená," upozornila SSC.