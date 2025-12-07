Pravda Správy Domáce Šutaj Eštok ide do Bruselu. Odchádza tam so suverénnym postojom SR

Šutaj Eštok ide do Bruselu. Odchádza tam so suverénnym postojom SR

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) v pondelok odcestuje na rokovanie ministrov vnútra do Bruselu. Ako uviedol, odchádza so suverénnym postojom SR, že krajina odmieta tzv. migračný pakt EÚ. Minister o tom informoval vo videu na sociálnej sieti.

07.12.2025 21:32
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok
„Odmietame nelegálnu migráciu, odmietame povinné relokácie, presadzujeme ochranu hraníc a trváme na suverénnom práve rozhodovať o tom, kto bude žiť na našom území,“ povedal Šutaj Eštok.

Zdôraznil, že Slovensko chce bezpečnú a fungujúcu Európu. Považuje však za absurdné, aby európski lídri diktovali, koho má SR prijímať. „Odmietam, aby sme prijímali ľudí, o ktorých nič nevieme, ktorí neuznávajú naše tradície ani hodnoty a môžu znamenať bezpečnostné riziko pre Slovensko,“ poznamenal minister.

Zároveň dodal, že SR je už dnes solidárnejšia ako väčšina členských štátov EÚ. „Prijali sme státisíce ľudí z Ukrajiny, poskytli sme im bezpečie, zdravotnú starostlivosť, školy, dávky aj prácu. Dennodenne evidujeme desiatky nových žiadostí o dočasné útočisko. Toto je reálna solidarita, nie umelo vytvárané povinné mechanizmy, ktoré nám chce nanútiť Brusel,“ skonštatoval Šutaj Eštok.

Migračný pakt EÚ je súbor povinných predpisov na riadenie migrácie v rámci EÚ a vytvára jej spoločný azylový systém. Prijatý bol v roku 2024 a proti boli Poľsko, Slovensko a Maďarsko.

