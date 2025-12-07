Šutaj Eštok ide do Bruselu. Odchádza tam so suverénnym postojom SR

„Odmietame nelegálnu migráciu, odmietame povinné relokácie, presadzujeme ochranu hraníc a trváme na suverénnom práve rozhodovať o tom, kto bude žiť na našom území,“ povedal Šutaj Eštok.
Zdôraznil, že Slovensko chce bezpečnú a fungujúcu Európu. Považuje však za absurdné, aby európski lídri diktovali, koho má SR prijímať. „Odmietam, aby sme prijímali ľudí, o ktorých nič nevieme, ktorí neuznávajú naše tradície ani hodnoty a môžu znamenať bezpečnostné riziko pre Slovensko,“ poznamenal minister.
Zároveň dodal, že SR je už dnes solidárnejšia ako väčšina členských štátov EÚ. „Prijali sme státisíce ľudí z Ukrajiny, poskytli sme im bezpečie, zdravotnú starostlivosť, školy, dávky aj prácu. Dennodenne evidujeme desiatky nových žiadostí o dočasné útočisko. Toto je reálna solidarita, nie umelo vytvárané povinné mechanizmy, ktoré nám chce nanútiť Brusel,“ skonštatoval Šutaj Eštok.
Migračný pakt EÚ je súbor povinných predpisov na riadenie migrácie v rámci EÚ a vytvára jej spoločný azylový systém. Prijatý bol v roku 2024 a proti boli Poľsko, Slovensko a Maďarsko.