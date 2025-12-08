Ako informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala okolo 04,30 na 57. kilometri diaľnice D2 v smere z Bratislavy do Malaciek, za tunelom Sitina. Vozidlo s 27-ročným vodičom tu narazilo do odstaveného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Vodiča so zraneniami previezli do nemocnice. Úsek bol neprejazdný takmer dve hodiny.Čítajte viac Rok veľkých zmien v doprave? Diaľnice, obchvaty aj železnice, tieto projekty vám skrátia cestu ešte tento rok
Vodič na D2 narazil do vozíka diaľničiarov, skončil v nemocnici
Diaľniční policajti z Malaciek v skorých ranných dokumentovali dopravnú nehodou.
Foto: FB/Polícia SR