Vodič na D2 narazil do vozíka diaľničiarov, skončil v nemocnici

Diaľniční policajti z Malaciek v skorých ranných dokumentovali dopravnú nehodou.

08.12.2025 09:46
nehoda Foto:
Diaľniční policajti z Malaciek v pondelok 8. decembra 2025 dokumentovali dopravnú nehodou, ktorá sa stala na diaľnici D2 na 57 km v smere z Bratislavy do Malaciek za tunelom Sitina.
Ako informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala okolo 04,30 na 57. kilometri diaľnice D2 v smere z Bratislavy do Malaciek, za tunelom Sitina. Vozidlo s 27-ročným vodičom tu narazilo do odstaveného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Vodiča so zraneniami previezli do nemocnice. Úsek bol neprejazdný takmer dve hodiny.

Viac na túto tému: #dopravná nehoda #diaľnica D2
