Pravda Správy Domáce Regulované parkovanie s trhlinami. Žilinka odhalil rozsiahle nezákonnosti

Generálna prokuratúra zistila rozsiahle porušenia zákonnosti v oblasti právnej regulácie parkovania v mestách a obciach na úrovni 80 percent nezákonných aktov. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor SR Maroš Žilinka s tým, že v rámci celoplošného a komplexného zhodnotenia zákonnosti vykonali prokurátori 431 previerok vo všetkých mestách a vybraných obciach na Slovensku.

08.12.2025 10:00 , aktualizované: 10:15
Celkom bolo preskúmaných 577 všeobecne záväzných nariadení (VZN) a iných správnych aktov týkajúcich sa regulácie parkovania. „Až v 460 prípadoch bolo zistené porušenie zákona, čo je 80 percent nezákonných aktov. Na zistenú nezákonnosť bolo reagované podaním 372 protestov, 79 upozornení a v deviatich prípadoch bola nezákonnosť odstránená po prerokovaní protokolu,“ priblížil Žilinka.

Zistené rozsiahle nezákonnosti VZN možno podľa jeho slov zhrnúť do viacerých okruhov. Išlo napríklad o nejasnosť, nezrozumiteľnosť a neurčitosť noriem. O prekročenie normotvornej právomoci obcí ukladaním povinností a regulovaním otázok a úseku štátnej správy, ako aj vyvodzovania zodpovednosti a kontrolnej činnosti, bez zákonného zmocnenia.

Vallo otvoril parkovací dom na Dlhých dieloch v bratislavskej Karlovej Vsi
Video

Tiež o ukladanie zákazov, príkazov alebo obmedzení bez zákonného zmocnenia a opory v zákone, zamieňanie, resp. miešanie právnych úprav „dočasného parkovania“ podľa cestného zákona a „trvalého státia motorového vozidla mimo stráženého parkoviska“ v režime miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.

Prokuratúra identifikovala aj porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, napríklad pri vydávaní tzv. rezidentských parkovacích kariet, či zvýhodňovanie len určitej skupiny osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (vylúčenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré disponujú parkovacím preukazom vydaným v cudzine, z oslobodenia od úhrady parkovného).

